Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Нерухомість
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на первинці в Києві в травні 2026 (інфографіка)

Київ
Ціни на первинці в Києві в травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Києва станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на новобудови в Києві в травні 2026

Станом на травень 2026 року первинний ринок Києва демонструє помірне зростання цін. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці зросли, причому це стосується і економ, і комфорт, і навіть бізнес-сегменту. Відповідно наразі ціни за квадратний метр такі:

  • Економ – 43 000 грн;
  • Комфорт – 53 000 грн;
  • Бізнес – 78 000 грн.  

Додатково на ринок впливають державні іпотечні програми, активність забудовників та обмежений обсяг нового введення житла в експлуатацію. Більш детально ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на новобудови в Києві 

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Києва

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно залишаються у центральних районах столиці. Лідером по найбільш дорогих районах для купівлі первинної нерухомості виступають:

  • Печерський — 125 000 грн/кв. м; 
  • Шевченківський — 74 800 грн/кв. м; 
  • Голосіївський — 56 800 грн/кв. м.

Водночас до районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у травні 2026 відносяться:

  • Подільський — 72 100 грн/кв. м; 
  • Солом'янський — 57 200 грн/кв. м;
  • Святошинський — 56 700 грн/кв. м; 
  • Оболонський — 55 300 грн/кв. м.
Фото 2 — Ціни на первинці в Києві в травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Києва — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш доступне житло на первинному ринку Києва можна знайти у таких районах:

  • Дніпровський — 48 800 грн/кв. м; 
  • Дарницький — 47 400 грн/кв. м;
  • Деснянський — 47 400 грн/кв. м.

Водночас, в київській агломерації можна знайти більше доступні пропозицій:

  • Вишневе — 48 700 грн;
  • Ірпінь — 48 400 грн;
  • Софіївська Борщагівка — 43 900 грн;
  • Крюківщина — 41 800 грн;
  • Петропавлівська Борщагівка — 40 500 грн;
  • Бровари — 40 100 грн;
  • Вишгород — 39 500 грн;
  • Буча — 39 100 грн;
  • Гатне — 37 300 грн;
  • Бориспіль — 36 500 грн;
  • Гостомель — 33 800 грн.

Крім того, аналітики ринку звертають увагу на поступове збільшення різниці між цінами у центральних та периферійних районах Києва. На це впливають як вартість землі, так і різний рівень попиту на житло у конкретних локаціях.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Києва у травні 2026 представлені у таких сегментах:

  • Преміум-клас — 133 000 грн/кв. м; 
  • Бізнес-клас — 78 100 грн/кв. м.
Фото 3 — Ціни на первинці в Києві в травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла в Києві — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

  • Комфорт-клас — 53 000 грн/кв. м; 
  • Економ-клас — 43 200 грн/кв. м.

Саме комфорт-клас демонструє найактивніше зростання цін останніми місяцями, оскільки попит на цей сегмент залишається стабільно високим. Економ-клас своєю чергою демонструє більш стриману динаміку.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Києву

За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Києва у травні 2026 року становить близько 57 400 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то середня вартість квадратного метра знизилась приблизно на 2,2% (в квітні ця вартість сягала 58 700 грн).

Втім у довшій перспективі ринок продовжує демонструвати зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті комфорт-класу, тоді як економ-клас демонструє більш стриману динаміку.

Також на ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної ситуації.

Фото 4 — Ціни на первинці в Києві в травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Києву — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва

Згідно з даними M2Bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва становить 21 000 грн. Тобто найбільше пропозицій на первинному ринку (9,3%) припадає саме на цей ціновий діапазон, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу і є найбільш затребуваним серед покупців.

Фото 5 — Ціни на первинці в Києві в травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва станом на травень 2026 року
Інфографіка: m2bomber.com

Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:

Ціни на первинці в Одесі в травні 2026 (інфографіка)

Ціни на первинці у Львові в травні 2026 (інфографіка)

Ціни на первинці в Україні в травні 2026 (інфографіка).