Ціни на первинці в Києві в травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика , аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Києва станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на новобудови в Києві в травні 2026

Станом на травень 2026 року первинний ринок Києва демонструє помірне зростання цін. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці зросли, причому це стосується і економ, і комфорт, і навіть бізнес-сегменту. Відповідно наразі ціни за квадратний метр такі:

Економ – 43 000 грн;

Комфорт – 53 000 грн;

Бізнес – 78 000 грн.

Додатково на ринок впливають державні іпотечні програми, активність забудовників та обмежений обсяг нового введення житла в експлуатацію. Більш детально ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на новобудови в Києві

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Києва

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно залишаються у центральних районах столиці. Лідером по найбільш дорогих районах для купівлі первинної нерухомості виступають:

Печерський — 125 000 грн/кв. м;

Шевченківський — 74 800 грн/кв. м;

Голосіївський — 56 800 грн/кв. м.

Водночас до районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у травні 2026 відносяться:

Подільський — 72 100 грн/кв. м;

Солом'янський — 57 200 грн/кв. м;

Святошинський — 56 700 грн/кв. м;

Оболонський — 55 300 грн/кв. м.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Києва — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш доступне житло на первинному ринку Києва можна знайти у таких районах:

Дніпровський — 48 800 грн/кв. м;

Дарницький — 47 400 грн/кв. м;

Деснянський — 47 400 грн/кв. м.

Водночас, в київській агломерації можна знайти більше доступні пропозицій:

Вишневе — 48 700 грн;

Ірпінь — 48 400 грн;

Софіївська Борщагівка — 43 900 грн;

Крюківщина — 41 800 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 40 500 грн;

Бровари — 40 100 грн;

Вишгород — 39 500 грн;

Буча — 39 100 грн;

Гатне — 37 300 грн;

Бориспіль — 36 500 грн;

Гостомель — 33 800 грн.

Крім того, аналітики ринку звертають увагу на поступове збільшення різниці між цінами у центральних та периферійних районах Києва. На це впливають як вартість землі, так і різний рівень попиту на житло у конкретних локаціях.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Києва у травні 2026 представлені у таких сегментах:

Преміум-клас — 133 000 грн/кв. м;

Бізнес-клас — 78 100 грн/кв. м.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла в Києві — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

Комфорт-клас — 53 000 грн/кв. м;

Економ-клас — 43 200 грн/кв. м.

Саме комфорт-клас демонструє найактивніше зростання цін останніми місяцями, оскільки попит на цей сегмент залишається стабільно високим. Економ-клас своєю чергою демонструє більш стриману динаміку.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Києву

За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Києва у травні 2026 року становить близько 57 400 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то середня вартість квадратного метра знизилась приблизно на 2,2% (в квітні ця вартість сягала 58 700 грн).

Втім у довшій перспективі ринок продовжує демонструвати зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті комфорт-класу, тоді як економ-клас демонструє більш стриману динаміку.

Також на ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної ситуації.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Києву — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва

Згідно з даними M2Bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва становить 21 000 грн. Тобто найбільше пропозицій на первинному ринку (9,3%) припадає саме на цей ціновий діапазон, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу і є найбільш затребуваним серед покупців.

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Києва станом на травень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

