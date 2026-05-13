Ціни на первинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)

Ціни на первинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні

Фото 2 — Ціни на первинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Станом на травень 2026 року первинний ринок України демонструє стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:

  • Хмельницький — 23%;
  • Житомир — 20%;
  • Тернопіль — 20%;
  • Івано-Франківськ — 19%;
  • Львів — 18%;
  • Вінниця — 17%;
  • Одеса — 11%;
  • Луцьк — 11%;
  • Ужгород — 10%;
  • Полтава — 10%;
  • Дніпро — 8%;
  • Київ — 6%;
  • Харків — 4%.

У Сумах, Миколаєві та Харкові ціни на первинці фактично не змінились. У Запоріжжі ціни навіть дещо впали, на 5%.

Середні ціни по первинці в містах України

Відповідно, станом на травень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.

Лідером серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:

  • Львів — 64 900 грн;
  • Київ — 57 400 грн;
  • Ужгород — 54 400 грн;
  • Вінниця — 48 700 грн;
  • Дніпро — 48 400 грн;
  • Рівне — 46 400 грн;
  • Чернівці — 45 200 грн;
  • Івано-Франківськ — 42 200 грн;
  • Луцьк — 42 000 грн;
  • Кропивницький — 42 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у травні 2026 відносяться міста:

  • Житомир — 39 500 грн;
  • Полтава — 37 400 грн;
  • Тернопіль — 36 700 грн;
  • Хмельницький — 35 000 грн;
  • Чернігів — 34 900 грн;
  • Черкаси — 34 400 грн.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первниці пропонують такі міста:

  • Миколаїв — 30 000 грн;
  • Харків — 29 000 грн;
  • Суми — 26 000 грн;
  • Запоріжжя — 24 100 грн.

Кількість ЖК у продажу по містах

Фото 3 — Ціни на первинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Кількість ЖК у продажу по містах України — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:

  • Київ (188 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України; 
  • Львів (154 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції; 
  • Одеса (79 ЖК) — третє місце; 
  • Івано-Франківськ (59), Ужгород (36),Чернівці (36) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
  • Дніпро (46 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції; 
  • Харків (17) — суттєво менше ЖК через наслідки війни; 
  • Суми (6), Запоріжжя (11), Миколаїв (16) — мінімальна ринкова активність; 
  • Херсон — продажі відсутні.

Середня ціна найдешевшої квартири на первинці

Однокімнатні квартири

Фото 4 — Ціни на первинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Середня ціна найдешевшої однокімнатної квартири на первинці по містах України — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі серед “найдешевших” квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:

  • Львів — 3 млн грн;
  • Київ — 2,6 млн грн;
  • Ужгород — 2,4 млн грн;
  • Вінниця — 2,3 млн грн;
  • Чернівці — 2,2 млн грн;
  • Рівне — 2,1 млн грн;
  • Дніпро — 1,9 млн грн;
  • Одеса — 1,9 млн грн;
  • Кропивницький — 1,8 млн грн;
  • Луцьк — 1,8 млн грн;
  • Івано-Франківськ — 1,7 млн грн;
  • Полтава — 1,7 млн грн;

Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у травні 2026 пропонують міста:

  • Черкаси — 1,5 млн грн;
  • Хмельницький — 1,4 млн грн;
  • Харків — 1,4 млн грн;
  • Чернігів — 1,3 млн грн.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первниці пропонують такі міста:

  • Миколаїв — 1,1 млн грн;
  • Суми — 1,1 млн грн;
  • Запоріжжя — 1,1 млн грн.

Двокімнатні квартири

Фото 5 — Ціни на первинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Середня ціна найдешевшої двокімнатної квартири на первинці по містах України — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:

  • Кропивницький — 4,5 млн грн;
  • Львів — 4,2 млн грн;
  • Київ — 3,8 млн грн;
  • Вінниця — 3,3 млн грн;
  • Ужгород — 3,2 млн грн;
  • Чернівці — 3,2 млн грн;
  • Одеса — 3,2 млн грн;
  • Рівне — 3,1 млн грн;
  • Дніпро — 2,9 млн грн;
  • Луцьк — 2,7 млн грн;
  • Івано-Франківськ — 2,6 млн грн;
  • Черкаси — 2,5 млн грн;
  • Полтава — 2,4 млн грн.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у травні 2026 року формують міста:

  • Хмельницький — 2,3 млн грн;
  • Чернігів — 2,1 млн грн;
  • Харків — 1,8 млн грн;

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

  • Миколаїв — 2,1 млн грн;
  • Суми — 1,6 млн грн;
  • Запоріжжя — 1,6 млн грн.

Трикімнатні квартири

Фото 6 — Ціни на первинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Середня ціна найдешевшої трикімнатної квартири на первинці по містах України — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:

  • Кропивницький — 6,5 млн грн;
  • Ужгород — 5,8 млн грн;
  • Львів — 5,5 млн грн;
  • Київ — 5,1 млн грн;
  • Одеса — 4,2 млн грн;
  • Вінниця — 4,1 млн грн;
  • Дніпро — 4,1 млн грн;
  • Чернівці — 4 млн грн;
  • Луцьк — 3,8 млн грн;
  • Рівне — 3,4 млн грн;
  • Івано-Франківськ — 3,4 млн грн;

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку у травні 2026 року формують міста:

  • Черкаси — 3,3 млн грн;
  • Хмельницький — 3,3 млн грн;
  • Полтава — 3,2 млн грн;
  • Чернігів — 3,1 млн грн;
  • Миколаїв — 3,1 млн грн.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

  • Суми — 2,1 млн грн;
  • Харків — 2,6 млн грн;
  • Запоріжжя — 2,6 млн грн.

