- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на первинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
- Кількість ЖК у продажу по містах
- Середня ціна найдешевшої квартири на первинці
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні
Станом на травень 2026 року первинний ринок України демонструє стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:
- Хмельницький — 23%;
- Житомир — 20%;
- Тернопіль — 20%;
- Івано-Франківськ — 19%;
- Львів — 18%;
- Вінниця — 17%;
- Одеса — 11%;
- Луцьк — 11%;
- Ужгород — 10%;
- Полтава — 10%;
- Дніпро — 8%;
- Київ — 6%;
- Харків — 4%.
У Сумах, Миколаєві та Харкові ціни на первинці фактично не змінились. У Запоріжжі ціни навіть дещо впали, на 5%.
Середні ціни по первинці в містах України
Відповідно, станом на травень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.
Лідером серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:
- Львів — 64 900 грн;
- Київ — 57 400 грн;
- Ужгород — 54 400 грн;
- Вінниця — 48 700 грн;
- Дніпро — 48 400 грн;
- Рівне — 46 400 грн;
- Чернівці — 45 200 грн;
- Івано-Франківськ — 42 200 грн;
- Луцьк — 42 000 грн;
- Кропивницький — 42 000 грн.
Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у травні 2026 відносяться міста:
- Житомир — 39 500 грн;
- Полтава — 37 400 грн;
- Тернопіль — 36 700 грн;
- Хмельницький — 35 000 грн;
- Чернігів — 34 900 грн;
- Черкаси — 34 400 грн.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на первниці пропонують такі міста:
- Миколаїв — 30 000 грн;
- Харків — 29 000 грн;
- Суми — 26 000 грн;
- Запоріжжя — 24 100 грн.
Кількість ЖК у продажу по містах
За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:
- Київ (188 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;
- Львів (154 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;
- Одеса (79 ЖК) — третє місце;
- Івано-Франківськ (59), Ужгород (36),Чернівці (36) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;
- Дніпро (46 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;
- Харків (17) — суттєво менше ЖК через наслідки війни;
- Суми (6), Запоріжжя (11), Миколаїв (16) — мінімальна ринкова активність;
- Херсон — продажі відсутні.
Середня ціна найдешевшої квартири на первинці
Однокімнатні квартири
Найдорожчі серед “найдешевших” квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:
- Львів — 3 млн грн;
- Київ — 2,6 млн грн;
- Ужгород — 2,4 млн грн;
- Вінниця — 2,3 млн грн;
- Чернівці — 2,2 млн грн;
- Рівне — 2,1 млн грн;
- Дніпро — 1,9 млн грн;
- Одеса — 1,9 млн грн;
- Кропивницький — 1,8 млн грн;
- Луцьк — 1,8 млн грн;
- Івано-Франківськ — 1,7 млн грн;
- Полтава — 1,7 млн грн;
Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у травні 2026 пропонують міста:
- Черкаси — 1,5 млн грн;
- Хмельницький — 1,4 млн грн;
- Харків — 1,4 млн грн;
- Чернігів — 1,3 млн грн.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на первниці пропонують такі міста:
- Миколаїв — 1,1 млн грн;
- Суми — 1,1 млн грн;
- Запоріжжя — 1,1 млн грн.
Двокімнатні квартири
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:
- Кропивницький — 4,5 млн грн;
- Львів — 4,2 млн грн;
- Київ — 3,8 млн грн;
- Вінниця — 3,3 млн грн;
- Ужгород — 3,2 млн грн;
- Чернівці — 3,2 млн грн;
- Одеса — 3,2 млн грн;
- Рівне — 3,1 млн грн;
- Дніпро — 2,9 млн грн;
- Луцьк — 2,7 млн грн;
- Івано-Франківськ — 2,6 млн грн;
- Черкаси — 2,5 млн грн;
- Полтава — 2,4 млн грн.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у травні 2026 року формують міста:
- Хмельницький — 2,3 млн грн;
- Чернігів — 2,1 млн грн;
- Харків — 1,8 млн грн;
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Миколаїв — 2,1 млн грн;
- Суми — 1,6 млн грн;
- Запоріжжя — 1,6 млн грн.
Трикімнатні квартири
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:
- Кропивницький — 6,5 млн грн;
- Ужгород — 5,8 млн грн;
- Львів — 5,5 млн грн;
- Київ — 5,1 млн грн;
- Одеса — 4,2 млн грн;
- Вінниця — 4,1 млн грн;
- Дніпро — 4,1 млн грн;
- Чернівці — 4 млн грн;
- Луцьк — 3,8 млн грн;
- Рівне — 3,4 млн грн;
- Івано-Франківськ — 3,4 млн грн;
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку у травні 2026 року формують міста:
- Черкаси — 3,3 млн грн;
- Хмельницький — 3,3 млн грн;
- Полтава — 3,2 млн грн;
- Чернігів — 3,1 млн грн;
- Миколаїв — 3,1 млн грн.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:
- Суми — 2,1 млн грн;
- Харків — 2,6 млн грн;
- Запоріжжя — 2,6 млн грн.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:
Ціни на первинці у Києві у травні 2026 (інфографіка);
Ціни на первинці у Львові у травні 2026 (інфографіка);