Ціни на первинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості України станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Україні — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Станом на травень 2026 року первинний ринок України демонструє стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі зафіксовано у таких містах:

Хмельницький — 23%;

Житомир — 20%;

Тернопіль — 20%;

Івано-Франківськ — 19%;

Львів — 18%;

Вінниця — 17%;

Одеса — 11%;

Луцьк — 11%;

Ужгород — 10%;

Полтава — 10%;

Дніпро — 8%;

Київ — 6%;

Харків — 4%.

У Сумах, Миколаєві та Харкові ціни на первинці фактично не змінились. У Запоріжжі ціни навіть дещо впали, на 5%.

Середні ціни по первинці в містах України

Відповідно, станом на травень 2026 року ціни на первинці за квадратний метр виглядають наступним чином.

Лідером серед найдорожчих регіонів для купівлі квартири в новобудові виступають міста:

Львів — 64 900 грн;

Київ — 57 400 грн;

Ужгород — 54 400 грн;

Вінниця — 48 700 грн;

Дніпро — 48 400 грн;

Рівне — 46 400 грн;

Чернівці — 45 200 грн;

Івано-Франківськ — 42 200 грн;

Луцьк — 42 000 грн;

Кропивницький — 42 000 грн.

Водночас до регіонів із більш доступним сегментом цін на квартири у травні 2026 відносяться міста:

Житомир — 39 500 грн;

Полтава — 37 400 грн;

Тернопіль — 36 700 грн;

Хмельницький — 35 000 грн;

Чернігів — 34 900 грн;

Черкаси — 34 400 грн.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первниці пропонують такі міста:

Миколаїв — 30 000 грн;

Харків — 29 000 грн;

Суми — 26 000 грн;

Запоріжжя — 24 100 грн.

Кількість ЖК у продажу по містах України — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

За обсягом пропозиції на первинному ринку міста розподіляються наступним чином:

Київ (188 ЖК) — найбільша кількість ЖК у продажу серед усіх міст України;

Львів (154 ЖК) — друге місце за обсягом пропозиції;

Одеса (79 ЖК) — третє місце;

Івано-Франківськ (59), Ужгород (36),Чернівці (36) — менша кількість ЖК, але стабільний попит;

Дніпро (46 ЖК) — великий ринок із середнім обсягом пропозиції;

Харків (17) — суттєво менше ЖК через наслідки війни;

Суми (6), Запоріжжя (11), Миколаїв (16) — мінімальна ринкова активність;

Херсон — продажі відсутні.

Середня ціна найдешевшої квартири на первинці

Однокімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої однокімнатної квартири на первинці по містах України — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі серед “найдешевших” квартир по Україні пропонуються у таких містах, як:

Львів — 3 млн грн;

Київ — 2,6 млн грн;

Ужгород — 2,4 млн грн;

Вінниця — 2,3 млн грн;

Чернівці — 2,2 млн грн;

Рівне — 2,1 млн грн;

Дніпро — 1,9 млн грн;

Одеса — 1,9 млн грн;

Кропивницький — 1,8 млн грн;

Луцьк — 1,8 млн грн;

Івано-Франківськ — 1,7 млн грн;

Полтава — 1,7 млн грн;

Більш доступний сегмент цін на квартири на первинці у травні 2026 пропонують міста:

Черкаси — 1,5 млн грн;

Хмельницький — 1,4 млн грн;

Харків — 1,4 млн грн;

Чернігів — 1,3 млн грн.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на первниці пропонують такі міста:

Миколаїв — 1,1 млн грн;

Суми — 1,1 млн грн;

Запоріжжя — 1,1 млн грн.

Двокімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої двокімнатної квартири на первинці по містах України — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на первинці в Україні представлений у таких містах:

Кропивницький — 4,5 млн грн;

Львів — 4,2 млн грн;

Київ — 3,8 млн грн;

Вінниця — 3,3 млн грн;

Ужгород — 3,2 млн грн;

Чернівці — 3,2 млн грн;

Одеса — 3,2 млн грн;

Рівне — 3,1 млн грн;

Дніпро — 2,9 млн грн;

Луцьк — 2,7 млн грн;

Івано-Франківськ — 2,6 млн грн;

Черкаси — 2,5 млн грн;

Полтава — 2,4 млн грн.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на первинному ринку у травні 2026 року формують міста:

Хмельницький — 2,3 млн грн;

Чернігів — 2,1 млн грн;

Харків — 1,8 млн грн;

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

Миколаїв — 2,1 млн грн;

Суми — 1,6 млн грн;

Запоріжжя — 1,6 млн грн.

Трикімнатні квартири

Середня ціна найдешевшої трикімнатної квартири на первинці по містах України — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку України представлений у таких містах:

Кропивницький — 6,5 млн грн;

Ужгород — 5,8 млн грн;

Львів — 5,5 млн грн;

Київ — 5,1 млн грн;

Одеса — 4,2 млн грн;

Вінниця — 4,1 млн грн;

Дніпро — 4,1 млн грн;

Чернівці — 4 млн грн;

Луцьк — 3,8 млн грн;

Рівне — 3,4 млн грн;

Івано-Франківськ — 3,4 млн грн;

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на первинному ринку у травні 2026 року формують міста:

Черкаси — 3,3 млн грн;

Хмельницький — 3,3 млн грн;

Полтава — 3,2 млн грн;

Чернігів — 3,1 млн грн;

Миколаїв — 3,1 млн грн.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир у новобудовах пропонують такі міста:

Суми — 2,1 млн грн;

Харків — 2,6 млн грн;

Запоріжжя — 2,6 млн грн.

