Цены на первичке в Украине в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По состоянию на май 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:

Хмельницкий — 23%;

Житомир — 20%;

Тернополь — 20%;

Ивано-Франковск — 19%;

Львов — 18%;

Винница — 17%;

Одесса — 11%;

Луцк — 11%;

Ужгород — 10%;

Полтава — 10%;

Днепр — 8%;

Киев — 6%;

Харьков — 4%.

В Сумах, Николаеве и Харькове цены на первичке фактически не изменились. В Запорожье цены даже несколько упали — на 5%.

Средние цены по первичке в городах Украины

Соответственно, по состоянию на май 2026 года цены на первичке за квадратный метр выглядят следующим образом.

Лидером среди наиболее дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:

Львов — 64 900 грн;

Киев — 57 400 грн;

Ужгород — 54 400 грн;

Винница — 48 700 грн;

Днепр — 48 400 грн;

Ровно — 46 400 грн;

Черновцы — 45 200 грн;

Ивано-Франковск — 42 200 грн;

Луцк — 42 000 грн;

Кропивницкий — 42 000 грн.

Вместе с тем к регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в мае 2026 относятся города:

Житомир — 39 500 грн;

Полтава — 37 400 грн;

Тернополь — 36 700 грн;

Хмельницкий — 35 000 грн;

Чернигов — 34 900 грн;

Черкассы — 34 400 грн.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают следующие города:

Николаев — 30 000 грн;

Харьков — 29 000 грн;

Сумы — 26 000 грн;

Запорожье — 24 100 грн.

Количество ЖК в продаже по городам Украины — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По объёму предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:

Киев (188 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;

Львов (154 ЖК) — второе место по объёму предложения;

Одесса (79 ЖК) — третье место;

Ивано-Франковск (59), Ужгород (36), Черновцы (36) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;

Днепр (46 ЖК) — крупный рынок со средним объёмом предложения;

Харьков (17) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;

Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (16) — минимальная рыночная активность;

Херсон — продажи отсутствуют.

Средняя цена самой дешёвой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Средняя цена самой дешёвой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогие среди «самых дешёвых» квартир по Украине предлагаются в следующих городах:

Львов — 3 млн грн;

Киев — 2,6 млн грн;

Ужгород — 2,4 млн грн;

Винница — 2,3 млн грн;

Черновцы — 2,2 млн грн;

Ровно — 2,1 млн грн;

Днепр — 1,9 млн грн;

Одесса — 1,9 млн грн;

Кропивницкий — 1,8 млн грн;

Луцк — 1,8 млн грн;

Ивано-Франковск — 1,7 млн грн;

Полтава — 1,7 млн грн.

Более доступный сегмент цен на квартиры на первичке в мае 2026 предлагают города:

Черкассы — 1,5 млн грн;

Хмельницкий — 1,4 млн грн;

Харьков — 1,4 млн грн;

Чернигов — 1,3 млн грн.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают следующие города:

Николаев — 1,1 млн грн;

Сумы — 1,1 млн грн;

Запорожье — 1,1 млн грн.

Двухкомнатные квартиры

Средняя цена самой дешёвой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в следующих городах:

Кропивницкий — 4,5 млн грн;

Львов — 4,2 млн грн;

Киев — 3,8 млн грн;

Винница — 3,3 млн грн;

Ужгород — 3,2 млн грн;

Черновцы — 3,2 млн грн;

Одесса — 3,2 млн грн;

Ровно — 3,1 млн грн;

Днепр — 2,9 млн грн;

Луцк — 2,7 млн грн;

Ивано-Франковск — 2,6 млн грн;

Черкассы — 2,5 млн грн;

Полтава — 2,4 млн грн.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в мае 2026 года формируют города:

Хмельницкий — 2,3 млн грн;

Чернигов — 2,1 млн грн;

Харьков — 1,8 млн грн.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают следующие города:

Николаев — 2,1 млн грн;

Сумы — 1,6 млн грн;

Запорожье — 1,6 млн грн.

Трёхкомнатные квартиры

Средняя цена самой дешёвой трёхкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в следующих городах:

Кропивницкий — 6,5 млн грн;

Ужгород — 5,8 млн грн;

Львов — 5,5 млн грн;

Киев — 5,1 млн грн;

Одесса — 4,2 млн грн;

Винница — 4,1 млн грн;

Днепр — 4,1 млн грн;

Черновцы — 4 млн грн;

Луцк — 3,8 млн грн;

Ровно — 3,4 млн грн;

Ивано-Франковск — 3,4 млн грн.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке в мае 2026 года формируют города:

Черкассы — 3,3 млн грн;

Хмельницкий — 3,3 млн грн;

Полтава — 3,2 млн грн;

Чернигов — 3,1 млн грн;

Николаев — 3,1 млн грн.

Наиболее доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир в новостройках предлагают следующие города:

Сумы — 2,1 млн грн;

Харьков — 2,6 млн грн;

Запорожье — 2,6 млн грн.

