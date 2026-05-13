Лидеры украинского бизнеса
бизнеса
Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
Smart 

Money

Недвижимость
Цены на первичке в Украине в мае 2026 (инфографика)

Цены на первичке в Украине в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине

Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По состоянию на май 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:

  • Хмельницкий — 23%;
  • Житомир — 20%;
  • Тернополь — 20%;
  • Ивано-Франковск — 19%;
  • Львов — 18%;
  • Винница — 17%;
  • Одесса — 11%;
  • Луцк — 11%;
  • Ужгород — 10%;
  • Полтава — 10%;
  • Днепр — 8%;
  • Киев — 6%;
  • Харьков — 4%.

В Сумах, Николаеве и Харькове цены на первичке фактически не изменились. В Запорожье цены даже несколько упали — на 5%.

Средние цены по первичке в городах Украины

Соответственно, по состоянию на май 2026 года цены на первичке за квадратный метр выглядят следующим образом.

Лидером среди наиболее дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:

  • Львов — 64 900 грн;
  • Киев — 57 400 грн;
  • Ужгород — 54 400 грн;
  • Винница — 48 700 грн;
  • Днепр — 48 400 грн;
  • Ровно — 46 400 грн;
  • Черновцы — 45 200 грн;
  • Ивано-Франковск — 42 200 грн;
  • Луцк — 42 000 грн;
  • Кропивницкий — 42 000 грн.

Вместе с тем к регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в мае 2026 относятся города:

  • Житомир — 39 500 грн;
  • Полтава — 37 400 грн;
  • Тернополь — 36 700 грн;
  • Хмельницкий — 35 000 грн;
  • Чернигов — 34 900 грн;
  • Черкассы — 34 400 грн.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают следующие города:

  • Николаев — 30 000 грн;
  • Харьков — 29 000 грн;
  • Сумы — 26 000 грн;
  • Запорожье — 24 100 грн.

Количество ЖК в продаже по городам

Количество ЖК в продаже по городам Украины — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По объёму предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:

  • Киев (188 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
  • Львов (154 ЖК) — второе место по объёму предложения;
  • Одесса (79 ЖК) — третье место;
  • Ивано-Франковск (59), Ужгород (36), Черновцы (36) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
  • Днепр (46 ЖК) — крупный рынок со средним объёмом предложения;
  • Харьков (17) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;
  • Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (16) — минимальная рыночная активность;
  • Херсон — продажи отсутствуют.

Средняя цена самой дешёвой квартиры на первичке

Однокомнатные квартиры

Средняя цена самой дешёвой однокомнатной квартиры на первичке по городам Украины — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогие среди «самых дешёвых» квартир по Украине предлагаются в следующих городах:

  • Львов — 3 млн грн;
  • Киев — 2,6 млн грн;
  • Ужгород — 2,4 млн грн;
  • Винница — 2,3 млн грн;
  • Черновцы — 2,2 млн грн;
  • Ровно — 2,1 млн грн;
  • Днепр — 1,9 млн грн;
  • Одесса — 1,9 млн грн;
  • Кропивницкий — 1,8 млн грн;
  • Луцк — 1,8 млн грн;
  • Ивано-Франковск — 1,7 млн грн;
  • Полтава — 1,7 млн грн.

Более доступный сегмент цен на квартиры на первичке в мае 2026 предлагают города:

  • Черкассы — 1,5 млн грн;
  • Хмельницкий — 1,4 млн грн;
  • Харьков — 1,4 млн грн;
  • Чернигов — 1,3 млн грн.

Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают следующие города:

  • Николаев — 1,1 млн грн;
  • Сумы — 1,1 млн грн;
  • Запорожье — 1,1 млн грн.

Двухкомнатные квартиры

Средняя цена самой дешёвой двухкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в следующих городах:

  • Кропивницкий — 4,5 млн грн;
  • Львов — 4,2 млн грн;
  • Киев — 3,8 млн грн;
  • Винница — 3,3 млн грн;
  • Ужгород — 3,2 млн грн;
  • Черновцы — 3,2 млн грн;
  • Одесса — 3,2 млн грн;
  • Ровно — 3,1 млн грн;
  • Днепр — 2,9 млн грн;
  • Луцк — 2,7 млн грн;
  • Ивано-Франковск — 2,6 млн грн;
  • Черкассы — 2,5 млн грн;
  • Полтава — 2,4 млн грн.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в мае 2026 года формируют города:

  • Хмельницкий — 2,3 млн грн;
  • Чернигов — 2,1 млн грн;
  • Харьков — 1,8 млн грн.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают следующие города:

  • Николаев — 2,1 млн грн;
  • Сумы — 1,6 млн грн;
  • Запорожье — 1,6 млн грн.

Трёхкомнатные квартиры

Средняя цена самой дешёвой трёхкомнатной квартиры на первичке по городам Украины — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Наиболее дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в следующих городах:

  • Кропивницкий — 6,5 млн грн;
  • Ужгород — 5,8 млн грн;
  • Львов — 5,5 млн грн;
  • Киев — 5,1 млн грн;
  • Одесса — 4,2 млн грн;
  • Винница — 4,1 млн грн;
  • Днепр — 4,1 млн грн;
  • Черновцы — 4 млн грн;
  • Луцк — 3,8 млн грн;
  • Ровно — 3,4 млн грн;
  • Ивано-Франковск — 3,4 млн грн.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке в мае 2026 года формируют города:

  • Черкассы — 3,3 млн грн;
  • Хмельницкий — 3,3 млн грн;
  • Полтава — 3,2 млн грн;
  • Чернигов — 3,1 млн грн;
  • Николаев — 3,1 млн грн.

Наиболее доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир в новостройках предлагают следующие города:

  • Сумы — 2,1 млн грн;
  • Харьков — 2,6 млн грн;
  • Запорожье — 2,6 млн грн.

