Цены на первичке в Украине в мае 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Украины по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Средние цены квадратного метра в новостройках по Украине
По состоянию на май 2026 года первичный рынок Украины демонстрирует устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении зафиксирован в следующих городах:
- Хмельницкий — 23%;
- Житомир — 20%;
- Тернополь — 20%;
- Ивано-Франковск — 19%;
- Львов — 18%;
- Винница — 17%;
- Одесса — 11%;
- Луцк — 11%;
- Ужгород — 10%;
- Полтава — 10%;
- Днепр — 8%;
- Киев — 6%;
- Харьков — 4%.
В Сумах, Николаеве и Харькове цены на первичке фактически не изменились. В Запорожье цены даже несколько упали — на 5%.
Средние цены по первичке в городах Украины
Соответственно, по состоянию на май 2026 года цены на первичке за квадратный метр выглядят следующим образом.
Лидером среди наиболее дорогих регионов для покупки квартиры в новостройке выступают города:
- Львов — 64 900 грн;
- Киев — 57 400 грн;
- Ужгород — 54 400 грн;
- Винница — 48 700 грн;
- Днепр — 48 400 грн;
- Ровно — 46 400 грн;
- Черновцы — 45 200 грн;
- Ивано-Франковск — 42 200 грн;
- Луцк — 42 000 грн;
- Кропивницкий — 42 000 грн.
Вместе с тем к регионам с более доступным сегментом цен на квартиры в мае 2026 относятся города:
- Житомир — 39 500 грн;
- Полтава — 37 400 грн;
- Тернополь — 36 700 грн;
- Хмельницкий — 35 000 грн;
- Чернигов — 34 900 грн;
- Черкассы — 34 400 грн.
Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают следующие города:
- Николаев — 30 000 грн;
- Харьков — 29 000 грн;
- Сумы — 26 000 грн;
- Запорожье — 24 100 грн.
Количество ЖК в продаже по городам
По объёму предложения на первичном рынке города распределяются следующим образом:
- Киев (188 ЖК) — наибольшее количество ЖК в продаже среди всех городов Украины;
- Львов (154 ЖК) — второе место по объёму предложения;
- Одесса (79 ЖК) — третье место;
- Ивано-Франковск (59), Ужгород (36), Черновцы (36) — меньшее количество ЖК, но стабильный спрос;
- Днепр (46 ЖК) — крупный рынок со средним объёмом предложения;
- Харьков (17) — существенно меньше ЖК из-за последствий войны;
- Сумы (6), Запорожье (11), Николаев (16) — минимальная рыночная активность;
- Херсон — продажи отсутствуют.
Средняя цена самой дешёвой квартиры на первичке
Однокомнатные квартиры
Наиболее дорогие среди «самых дешёвых» квартир по Украине предлагаются в следующих городах:
- Львов — 3 млн грн;
- Киев — 2,6 млн грн;
- Ужгород — 2,4 млн грн;
- Винница — 2,3 млн грн;
- Черновцы — 2,2 млн грн;
- Ровно — 2,1 млн грн;
- Днепр — 1,9 млн грн;
- Одесса — 1,9 млн грн;
- Кропивницкий — 1,8 млн грн;
- Луцк — 1,8 млн грн;
- Ивано-Франковск — 1,7 млн грн;
- Полтава — 1,7 млн грн.
Более доступный сегмент цен на квартиры на первичке в мае 2026 предлагают города:
- Черкассы — 1,5 млн грн;
- Хмельницкий — 1,4 млн грн;
- Харьков — 1,4 млн грн;
- Чернигов — 1,3 млн грн.
Более доступные цены на покупку квартир на первичке предлагают следующие города:
- Николаев — 1,1 млн грн;
- Сумы — 1,1 млн грн;
- Запорожье — 1,1 млн грн.
Двухкомнатные квартиры
Наиболее дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на первичке в Украине представлен в следующих городах:
- Кропивницкий — 4,5 млн грн;
- Львов — 4,2 млн грн;
- Киев — 3,8 млн грн;
- Винница — 3,3 млн грн;
- Ужгород — 3,2 млн грн;
- Черновцы — 3,2 млн грн;
- Одесса — 3,2 млн грн;
- Ровно — 3,1 млн грн;
- Днепр — 2,9 млн грн;
- Луцк — 2,7 млн грн;
- Ивано-Франковск — 2,6 млн грн;
- Черкассы — 2,5 млн грн;
- Полтава — 2,4 млн грн.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на первичном рынке в мае 2026 года формируют города:
- Хмельницкий — 2,3 млн грн;
- Чернигов — 2,1 млн грн;
- Харьков — 1,8 млн грн.
Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир в новостройках предлагают следующие города:
- Николаев — 2,1 млн грн;
- Сумы — 1,6 млн грн;
- Запорожье — 1,6 млн грн.
Трёхкомнатные квартиры
Наиболее дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке Украины представлен в следующих городах:
- Кропивницкий — 6,5 млн грн;
- Ужгород — 5,8 млн грн;
- Львов — 5,5 млн грн;
- Киев — 5,1 млн грн;
- Одесса — 4,2 млн грн;
- Винница — 4,1 млн грн;
- Днепр — 4,1 млн грн;
- Черновцы — 4 млн грн;
- Луцк — 3,8 млн грн;
- Ровно — 3,4 млн грн;
- Ивано-Франковск — 3,4 млн грн.
Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на первичном рынке в мае 2026 года формируют города:
- Черкассы — 3,3 млн грн;
- Хмельницкий — 3,3 млн грн;
- Полтава — 3,2 млн грн;
- Чернигов — 3,1 млн грн;
- Николаев — 3,1 млн грн.
Наиболее доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир в новостройках предлагают следующие города:
- Сумы — 2,1 млн грн;
- Харьков — 2,6 млн грн;
- Запорожье — 2,6 млн грн.
