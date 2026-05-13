Цены на первичке в Одессе в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на первичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на новостройки в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на новостройки в Одессе в мае 2026

По состоянию на май 2026 года первичный рынок Одессы демонстрирует умеренный, но устойчивый рост цен в категории «комфорт» и «бизнес». В годовом измерении первичка также демонстрирует положительную динамику — цены выросли более чем на 11% (комфорт) и на 25% (бизнес) по сравнению с маем прошлого года. Тогда как первичка эконом-класса, напротив, упала на 13% по сравнению с прошлым годом.

Эконом-класс — 42 000 грн/кв. м;

Комфорт-класс — 57 300 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 60 000 грн/кв. м.

Аналитики отмечают, что Одесса постепенно восстанавливает позиции на рынке первичной недвижимости Украины. На это влияет растущий спрос со стороны внутренних переселенцев, восстановление логистической и туристической инфраструктуры города, а также активизация застройщиков, которые выводят новые объекты на рынок несмотря на сохраняющиеся риски, связанные с ситуацией в сфере безопасности. Более детально ситуацию по районам и классам жилья рассмотрим ниже.

Цены на новостройки в Одессе

Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Одессы

Наиболее дорогие квартиры в новостройках традиционно сосредоточены в центральных и прибрежных районах города. Лидерами по наиболее дорогим районам для покупки первичной недвижимости являются:

Приморский — 66 400 грн/кв. м;

Киевский — 48 700 грн/кв. м.

Вместе с тем к районам со средним сегментом цен на первичном рынке в мае 2026 относятся:

Пересыпский — 38 400 грн/кв. м;

Хаджибейский — 35 400 грн/кв. м.

Средние цены квадратного метра в новостройках по районам Одессы — май 2026

Аналитики рынка также отмечают, что разрыв между ценами в прибрежных и центральных районах и на периферии Одессы остаётся одним из наибольших среди крупных городов Украины, что объясняется как туристическим и рекреационным потенциалом морского побережья, так и концентрацией деловой активности в Приморском и Киевском районах.

Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья

Помимо районного распределения, существенное влияние на цену оказывает класс жилого комплекса. Наиболее дорогие предложения на первичном рынке Одессы в мае 2026 представлены в следующих сегментах:

Премиум-класс — 77 500 грн/кв. м;

Бизнес-класс — 59 700 грн/кв. м.

Средние цены квадратного метра в новостройках по классам жилья в Одессе — май 2026

Вместе с тем наиболее массовыми предложениями на рынке остаются квартиры среднего ценового сегмента:

Комфорт-класс — 41 000 грн/кв. м;

Эконом-класс — 30 700 грн/кв. м.

Именно комфорт-класс демонстрирует наиболее стабильный рост спроса в последние месяцы — этот сегмент привлекает как местных покупателей, так и переселенцев, рассматривающих Одессу как место для длительного проживания.

Эконом-класс в свою очередь демонстрирует более сдержанную ценовую динамику, однако остаётся наиболее востребованным среди покупателей с ограниченным бюджетом и молодых семей.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Одессе

По данным ЛУН Статистика, средняя цена квадратного метра на первичном рынке Одессы в мае 2026 года составляет около 51 300 грн. Если сравнивать с предыдущим месяцем, то средняя стоимость квадратного метра выросла приблизительно на 0,8% (в апреле средняя стоимость достигала 50 900 грн).

В более длительной перспективе рынок продолжает демонстрировать умеренный рост. Наиболее активный рост стоимости фиксируется в сегменте комфорт-класса и в Приморском районе, тогда как эконом-класс и периферийные районы демонстрируют более сдержанную динамику.

Также на рынок продолжают влиять государственные программы кредитования и ипотеки, в частности «єОселя», которая поддерживает спрос на первичное жильё даже в условиях нестабильной экономической и ситуации в сфере безопасности на юге страны.

Средние цены квадратного метра в новостройках по Одессе — май 2026

Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Одессы

Согласно данным портала m2bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Одессы составляет 40 800 грн, где под такую цену попадает 7,1% предложений. То есть наибольшее количество предложений на первичном рынке приходится именно на этот ценовой диапазон, что соответствует сегменту комфорт- и эконом-класса и является наиболее востребованным среди покупателей.

Наиболее распространённая цена квадратного метра в новостройках Одессы по состоянию на май 2026 года

