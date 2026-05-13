Ціни на первинці в Одесі в травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на первинному ринку нерухомості Одеси станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на новобудови у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на новобудови в Одесі в травні 2026

Станом на травень 2026 року первинний ринок Одеси демонструє помірне, але стійке зростання цін в категорії “комфорт” та “бізнес”. У річному вимірі первинка також демонструє позитивну динаміку — ціни зросли більш ніж на 11% (комфорт) та на 25% (бізнес) порівняно з травнем минулого року. Натомість первинка економ-класу навпаки, впала на 13%, порівняно з минулим роком. 

  • Економ-клас — 42 000 грн/кв. м;
  • Комфорт-клас — 57 300 грн/кв. м; 
  • Бізнес-клас — 60 000 грн/кв. м.

Аналітики зазначають, що Одеса поступово відновлює позиції на ринку первинної нерухомості України. 

На це впливає зростаючий попит з боку внутрішніх переселенців, відновлення логістичної та туристичної інфраструктури міста, а також активізація забудовників, які виводять нові об'єкти на ринок попри збереження ризиків, пов'язаних із безпековою ситуацією. Більш детально ситуацію по районах та класах житла розглянемо нижче.

Ціни на новобудови в Одесі

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Одеси

Найдорожчі квартири у новобудовах традиційно зосереджені у центральних та прибережних районах міста. Лідером по найбільш дорогих районах для купівлі первинної нерухомості виступають:

  • Приморський — 66 400 грн/кв. м; 
  • Київський — 48 700 грн/кв. м.

Водночас до районів із середнім сегментом цін на первинному ринку у травні 2026 відносяться:

  • Пересипський — 38 400 грн/кв. м; 
  • Хаджибейський — 35 400 грн/кв. м.
Фото 2 — Ціни на первинці в Одесі в травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по районах Одеси — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Аналітики ринку також зазначають, що розрив між цінами у прибережних і центральних районах та периферії Одеси залишається одним із найбільших серед великих міст України, що пояснюється як туристичним і рекреаційним потенціалом морського узбережжя, так і концентрацією ділової активності в Приморському та Київському районах.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла

Окрім районного розподілу, суттєво на ціну впливає клас житлового комплексу. Найдорожчі пропозиції на первинному ринку Одеси у травні 2026 представлені у таких сегментах:

  • Преміум-клас — 77 500 грн/кв. м; 
  • Бізнес-клас — 59 700 грн/кв. м.
Фото 3 — Ціни на первинці в Одесі в травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по класах житла в Одесі — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас найбільш масовими пропозиціями на ринку залишаються квартири середнього цінового сегменту:

  • Комфорт-клас — 41 000 грн/кв. м;
  • Економ-клас — 30 700 грн/кв. м.

Саме комфорт-клас демонструє найстабільніше зростання попиту останніми місяцями — цей сегмент приваблює як місцевих покупців, так і переселенців, які розглядають Одесу як місце для тривалого проживання. 

Економ-клас своєю чергою демонструє більш стриману цінову динаміку, однак залишається найбільш затребуваним серед покупців з обмеженим бюджетом та молодих сімей.

Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі

За даними ЛУН Статистика, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Одеси у травні 2026 року становить близько 51 300 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, то середня вартість квадратного метра зросла приблизно на 0,8% (у травні середня вартість сягала 50 900 грн).

У довшій перспективі ринок продовжує демонструвати помірне зростання. Найактивніше зростання вартості фіксується у сегменті комфорт-класу та в Приморському районі, тоді як економ-клас і периферійні райони демонструють більш стриману динаміку.

Також на ринок продовжують впливати державні програми кредитування та іпотеки, зокрема «єОселя», яка підтримує попит на первинне житло навіть в умовах нестабільної економічної та безпекової ситуації на півдні країни.

Фото 4 — Ціни на первинці в Одесі в травні 2026 (інфографіка)
Середні ціни квадратного метра у новобудовах по Одесі — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Одеси

За даними порталу m2bomber, станом на травень 2026 року найпоширеніша ціна квадратного метра в новобудовах Одеси складає 40 800 грн, де під таку ціну потрапляє 7,1% пропозицій. Тобто найбільше пропозицій на первинному ринку припадає саме на цей ціновий діапазон, що відповідає сегменту комфорт- та економ-класу і є найбільш затребуваним серед покупців.

Фото 5 — Ціни на первинці в Одесі в травні 2026 (інфографіка)
Найбільш поширена ціна квадратного метра у новобудовах Одеси станом на травень 2026 року
Інфографіка: m2bomber.com

