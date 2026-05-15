Цены на вторичке в Киеве в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Киева по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на вторичное жильё в Киеве в мае 2026

По состоянию на май 2026 года вторичный рынок Киева демонстрирует устойчивый рост цен. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в столице выросла во всех сегментах — как однокомнатного, так и многокомнатного жилья. Соответственно, сейчас средние цены по типам квартир таковы:

Однокомнатные — 71 000 долларов (+11% за год);

Двухкомнатные — 110 000 долларов (+10% за год);

Трёхкомнатные — 160 000 долларов (+7% за год).

Дополнительно на рынок влияют ограниченное предложение готового жилья, рост спроса на квартиры с автономным электроснабжением и возможностью заселиться сразу, а также миграционные процессы. Более детально ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жильё в Киеве по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных районах столицы. Лидером по стоимости жилья остаётся:

Печерский — 151 000 долларов;

Шевченковский — 95 000 долларов;

Голосеевский — 77 000 долларов.

Вместе с тем к районам со средним ценовым сегментом относятся:

Днепровский — 65 000 долларов;

Дарницкий — 65 000 долларов;

Соломенский — 65 000 долларов;

Оболонский — 61 000 долларов.

Наиболее доступное однокомнатное жильё можно найти в таких районах:

Деснянский — 45 000 долларов;

Святошинский — 50 500 долларов.

Средние цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — май 2026

Вместе с тем в киевской агломерации можно найти более доступные предложения однокомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 62 500 грн;

Петропавловская Борщаговка — 57 800 грн;

Вишневое — 52 000 долларов;

Бровары — 51 300 долларов;

Ирпень — 48 500 долларов;

Буча — 36 000 долларов;

Гостомель — 28 000 долларов.

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остаётся:

Печерский — 210 000 долларов;

Шевченковский — 137 000 долларов;

Голосеевский — 125 000 долларов.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Соломенский — 95 000 долларов;

Дарницкий — 95 000 долларов;

Оболонский — 89 500 долларов;

Днепровский — 79 500 долларов.

Наиболее доступное двухкомнатное жильё предлагают:

Святошинский — 78 000 долларов;

Деснянский — 63 000 долларов.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — май 2026

Тем, кто рассматривает двухкомнатное жильё и готов к переезду за пределы столицы, киевская агломерация предлагает значительно более выгодные варианты:

Софиевская Борщаговка — 87 200 грн;

Петропавловская Борщаговка — 83 300 грн;

Вишневое — 74 800 долларов;

Ирпень — 68 200 долларов;

Бровары — 68 000 долларов;

Буча — 59 000 долларов;

Гостомель — 49 600 долларов.

Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами наиболее выражен — более чем в четыре раза между самым дешёвым и самым дорогим районом. Наибольшие цены фиксируют в:

Печерском — 340 000 долларов;

Шевченковском — 215 000 долларов;

Голосеевском — 175 000 долларов.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Соломенский — 135 000 долларов;

Оболонский — 128 000 долларов;

Днепровский — 130 000 долларов;

Дарницкий — 115 000 долларов.

Наиболее доступное трёхкомнатное жильё предлагают:

Святошинский — 90 000 долларов;

Деснянский — 78 600 долларов.

Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — май 2026

Для семей, которые ищут просторную трёхкомнатную квартиру, пригороды Киева становятся всё более привлекательной альтернативой столичным ценам:

Софиевская Борщаговка — 105 000 грн;

Бровары — 90 000 долларов;

Вишневое — 83 500 долларов;

Ирпень — 80 500 долларов;

Гостомель — 80 000 долларов;

Буча — 75 000 долларов.

Кроме того, аналитики рынка обращают внимание на сохранение существенного разрыва между правым и левым берегом Днепра. Разница между самым дешёвым и самым дорогим районом в сегменте однокомнатных квартир превышает три раза, а в трёхкомнатных — более четырёх раз: от 78 600 долларов в Деснянском до 340 000 долларов в Печерском районе.

Средние цены на вторичное жильё по Киеву

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Киева в мае 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в мае 2026 года составляет 70 800 долларов — если смотреть на предложения от собственников, и 59 000 долларов — если брать данные по проданным квартирам. За год этот сегмент фактически не изменился, и наибольший спрос фиксируют на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Средние цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — май 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Кроме того, по данным M2Bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Киева составляет 1 120 долларов. То есть наибольшее количество предложений на вторичном рынке (7,5%) приходится именно на этот ценовой диапазон. Такой же процент имеют предложения с ценой 1 200 долларов за квадратный метр.

Наиболее распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Киева по состоянию на май 2026 года

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в мае 2026 года составляет 110 000 долларов — по предложениям собственников. При этом разрыв между предложениями на рынке и фактически проданными квартирами здесь ещё больше: средняя цена проданных квартир на вторичке составляет 75 500 долларов.

Причём этот сегмент показал более активную динамику среди всех типов жилья — минус 3,5% за месяц по ценам на вторичке (в апреле «двушки» предлагали за 114 000 долларов, а в мае уже за 110 000 долларов). Вместе с тем в мае такие квартиры стали продавать на 2% дороже: в апреле их покупали за 74 000 грн, а сейчас — за 75 500 грн. В целом двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — май 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трёхкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в мае 2026 года составляет 160 000 долларов и держится на этом уровне уже не один месяц — если брать предложения. А вот цена проданных квартир выросла несколько стремительнее по сравнению с другими сегментами: с 97 500 долларов до 108 000 долларов (то есть на 10,8%), однако абсолютные значения цен остаются наибольшими среди всех типов квартир.

Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — май 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Аналитики отмечают, что «вторичка» остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.

