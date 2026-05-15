Цены на вторичке во Львове в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Львова по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на вторичное жильё во Львове в мае 2026

По состоянию на май 2026 года вторичный рынок Львова демонстрирует одну из наиболее динамичных тенденций роста среди всех крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе выросла во всех сегментах. Соответственно, сейчас средние цены по типам квартир таковы:

Однокомнатные — 71 000 долларов (+10% за год);

Двухкомнатные — 100 000 долларов (+8% за год);

Трёхкомнатные — 130 000 долларов (+13% за год).

Дополнительно на рынок влияют стабильно высокий спрос со стороны внутренних переселенцев и инвесторов, фактор безопасности, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Более детально ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жильё во Львове по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных и исторических районах города. Лидером по стоимости жилья остаётся:

Лычаковский — 78 500 долларов;

Франковский — 75 000 долларов;

Галицкий — 71 000 долларов.

Вместе с тем к районам со средним ценовым сегментом относятся:

Шевченковский — 70 200 долларов;

Сыховский — 70 000 долларов;

Железнодорожный — 65 500 долларов.

Наиболее доступное однокомнатное жильё можно найти в таких районах:

Железнодорожный (отдалённая часть) — 65 500 долларов.

Средние цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остаётся:

Франковский — 113 000 долларов;

Лычаковский — 112 000 долларов;

Галицкий — 110 000 долларов.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Шевченковский — 99 000 долларов;

Сыховский — 97 000 долларов;

Железнодорожный — 87 000 долларов.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами наиболее выражен — почти втрое между самым дешёвым и самым дорогим районом. Наибольшие цены фиксируют в:

Франковском — 156 000 долларов;

Лычаковском — 150 000 долларов;

Галицком — 137 000 долларов.

Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:

Шевченковский — 120 000 долларов;

Железнодорожный — 113 000 долларов;

Сыховский — 111 000 долларов.

Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Львова — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Кроме того, аналитики рынка обращают внимание на то, что Львов фактически сравнялся с Киевом по стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке.

Это свидетельствует о глубоком изменении приоритетов покупателей: город перестал быть просто «безопасной гаванью» и превратился в рынок с наибольшим порогом входа среди региональных центров Украины.

Средние цены на вторичное жильё по Львову

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Львова в мае 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в мае 2026 года составляет 71 100 долларов. За месяц этот сегмент практически не изменился — снижение составило лишь 1,25%, если учесть, что в апреле цена достигала 72 000 долларов. Наибольший спрос фиксируют на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Средние цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Львова (жёлтый график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Кроме того, по данным M2Bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённые цены квадратного метра на вторичном рынке Львова составляют 1 040, 1 440 и 1 840 долларов. То есть наибольшее количество предложений на вторичном рынке (9,8%) приходится именно на эти ценовые диапазоны.

Наиболее распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Львова по состоянию на май 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в мае 2026 года составляет 99 500 долларов по предложениям собственников. Снижение за месяц составило 1,49% — в апреле цена достигала 101 000 долларов. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом, особенно в районах с новой застройкой и хорошей инфраструктурой.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова (красный график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трёхкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в мае 2026 года составляет 130 000 долларов. Этот сегмент практически не показал динамики — в прошлом месяце цена была такой же. Спрос на просторное жильё растёт прежде всего среди семей, переехавших во Львов из других регионов.

Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке Львова — май 2026 Инфографика: ЛУН Статистика

Вторичный рынок Львова остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.

