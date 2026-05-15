Цены на вторичке во Львове в мае 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Львова по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
Как изменились цены на вторичное жильё во Львове в мае 2026
По состоянию на май 2026 года вторичный рынок Львова демонстрирует одну из наиболее динамичных тенденций роста среди всех крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе выросла во всех сегментах. Соответственно, сейчас средние цены по типам квартир таковы:
- Однокомнатные — 71 000 долларов (+10% за год);
- Двухкомнатные — 100 000 долларов (+8% за год);
- Трёхкомнатные — 130 000 долларов (+13% за год).
Дополнительно на рынок влияют стабильно высокий спрос со стороны внутренних переселенцев и инвесторов, фактор безопасности, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Более детально ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.
Цены на вторичное жильё во Львове по районам
Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных и исторических районах города. Лидером по стоимости жилья остаётся:
- Лычаковский — 78 500 долларов;
- Франковский — 75 000 долларов;
- Галицкий — 71 000 долларов.
Вместе с тем к районам со средним ценовым сегментом относятся:
- Шевченковский — 70 200 долларов;
- Сыховский — 70 000 долларов;
- Железнодорожный — 65 500 долларов.
Наиболее доступное однокомнатное жильё можно найти в таких районах:
- Железнодорожный (отдалённая часть) — 65 500 долларов.
Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидером остаётся:
- Франковский — 113 000 долларов;
- Лычаковский — 112 000 долларов;
- Галицкий — 110 000 долларов.
Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:
- Шевченковский — 99 000 долларов;
- Сыховский — 97 000 долларов;
- Железнодорожный — 87 000 долларов.
Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами наиболее выражен — почти втрое между самым дешёвым и самым дорогим районом. Наибольшие цены фиксируют в:
- Франковском — 156 000 долларов;
- Лычаковском — 150 000 долларов;
- Галицком — 137 000 долларов.
Средний ценовой сегмент представлен в таких районах:
- Шевченковский — 120 000 долларов;
- Железнодорожный — 113 000 долларов;
- Сыховский — 111 000 долларов.
Кроме того, аналитики рынка обращают внимание на то, что Львов фактически сравнялся с Киевом по стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке.
Это свидетельствует о глубоком изменении приоритетов покупателей: город перестал быть просто «безопасной гаванью» и превратился в рынок с наибольшим порогом входа среди региональных центров Украины.
Средние цены на вторичное жильё по Львову
По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Львова в мае 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.
Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке
Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в мае 2026 года составляет 71 100 долларов. За месяц этот сегмент практически не изменился — снижение составило лишь 1,25%, если учесть, что в апреле цена достигала 72 000 долларов. Наибольший спрос фиксируют на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.
Кроме того, по данным M2Bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённые цены квадратного метра на вторичном рынке Львова составляют 1 040, 1 440 и 1 840 долларов. То есть наибольшее количество предложений на вторичном рынке (9,8%) приходится именно на эти ценовые диапазоны.
Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке
Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в мае 2026 года составляет 99 500 долларов по предложениям собственников. Снижение за месяц составило 1,49% — в апреле цена достигала 101 000 долларов. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом, особенно в районах с новой застройкой и хорошей инфраструктурой.
Средняя цена на трёхкомнатные квартиры на вторичке
Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Львова в мае 2026 года составляет 130 000 долларов. Этот сегмент практически не показал динамики — в прошлом месяце цена была такой же. Спрос на просторное жильё растёт прежде всего среди семей, переехавших во Львов из других регионов.
Вторичный рынок Львова остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.
