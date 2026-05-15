Цены на вторичке в Одессе в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на вторичное жильё в Одессе в мае 2026

По состоянию на май 2026 года вторичный рынок Одессы демонстрирует одни из наиболее высоких темпов роста среди крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе выросла во всех сегментах. Соответственно, сейчас средние цены по типам квартир таковы:

Однокомнатные — 49 000 долларов (+21% за год);

Двухкомнатные — 68 000 долларов (+13% за год);

Трёхкомнатные — 90 000 долларов (+8% за год).

Дополнительно на рынок влияют растущий спрос со стороны покупателей, демонстрирующих готовность рисковать ради выгодной цены, активное восстановление деловой активности в городе, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Более детально ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жильё в Одессе по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в престижных прибрежных районах города. Лидером по стоимости жилья остаётся:

Приморский — 64 500 долларов;

Киевский — 50 100 долларов.

Вместе с тем к районам с более низким ценовым сегментом относятся:

Хаджибейский — 40 400 долларов;

Пересыпский — 32 000 долларов.

Средние цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в престижных районах. Лидером остаётся:

Приморский — 87 500 долларов;

Киевский — 71 000 долларов.

Средний и более низкий ценовой сегмент представлен в таких районах:

Хаджибейский — 60 000 долларов;

Пересыпский — 45 000 долларов.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами наиболее выражен — более чем втрое между самым дешёвым и самым дорогим районом. Наибольшие цены фиксируют в:

Приморском — 139 000 долларов;

Киевском — 92 000 долларов.

Более низкий ценовой сегмент представлен в таких районах:

Хаджибейский — 70 000 долларов;

Пересыпский — 57 000 долларов.

Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на вторичное жильё по Одессе

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Одессы в мае 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в мае 2026 года составляет 49 000 долларов. За месяц цена изменилась минимально: снизилась на 500 долларов, то есть на 1,01%, по сравнению с апрелем. Наибольший спрос фиксируют на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Средние цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (жёлтый график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Кроме того, по данным M2Bomber, по состоянию на май 2026 года наиболее распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Одессы составляет 840 долларов. То есть наибольшее количество предложений на вторичном рынке (9,8%) приходится именно на этот ценовой диапазон.

Наиболее распространённая цена квадратного метра на вторичном рынке Одессы по состоянию на май 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в мае 2026 года составляет 68 000 долларов. Снижение за месяц составило 0,87% — в апреле цена двухкомнатных достигала 68 600 долларов. Такое отсутствие динамики объясняется насыщенностью предложения в этом сегменте: спрос на просторное жильё растёт прежде всего среди семей, возвращающихся в город, однако покупатели остаются осторожными и тщательно взвешивают соотношение цены и рисков безопасности.

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (красный график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трёхкомнатные квартиры на вторичке

Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в мае 2026 года составляет 90 000 долларов. Причём трёхкомнатные несколько выросли в цене: на 3,45% — в апреле цена на них составляла 87 000 долларов. Это можно объяснить активизацией спроса со стороны семей, возвращающихся в город и рассматривающих просторное жильё как долгосрочную инвестицию: при условии относительной стабилизации ситуации трёхкомнатные квартиры в Одессе воспринимаются покупателями как актив с потенциалом дальнейшего роста стоимости.

Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (синий график) — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В целом «вторичка» в Одессе остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.

