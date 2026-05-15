Ціни на вторинці в Одесі у травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Одеси станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на вторинне житло в Одесі в травні 2026

Станом на травень 2026 року вторинний ринок Одеси демонструє одне з найвищих темпів зростання серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зросла в усіх сегментах. Відповідно наразі середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 49 000 доларів (+21% за рік);

Двокімнатні — 68 000 доларів (+13% за рік);

Трикімнатні — 90 000 доларів (+8% за рік).

Додатково на ринок впливають зростаючий попит з боку покупців, які демонструють готовність ризикувати заради вигідної ціни, активне відновлення ділової активності в місті, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Більш детально ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Одесі по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у престижних прибережних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:

Приморський — 64 500 доларів;

Київський — 50 100 доларів;

Водночас до районів із нижчим ціновим сегментом відносяться:

Хаджибейський — 40 400 доларів;

Пересипський — 32 000 доларів.

Середні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — травень 2026

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у престижних районах. Лідером залишається:

Приморський — 87 500 доларів;

Київський — 71 000 доларів;

Середній та нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

Хаджибейський — 60 000 доларів;

Пересипський — 45 000 доларів.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — травень 2026

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами є найбільш вираженим — понад три рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Приморському — 139 000 доларів;

Київському — 92 000 доларів;

Нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

Хаджибейський — 70 000 доларів;

Пересипський — 57 000 доларів.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — травень 2026

Середні ціни на вторинне житло по Одесі

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Одеси у травні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у травні 2026 року становить 49 000 доларів. За місяць ціна змінилая мінімально: впала на 500 доларів, тобто на 1, 01%, порівняно з квітнем. Найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Середні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (жовтий графік) — травень 2026

Крім того, за даними M2Bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Одеси становить 840 доларів. Тобто найбільше пропозицій на вторинному ринку (9,8%) припадає саме на цей ціновий діапазон.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Одеси станом на травень 2026 року

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у травні 2026 року становить 68 000 доларів. Падіння за місяць склало 0,87% — у квітні ціна на трикімнатні становила 68 600 доларів. Така відсутність динаміки пояснюється насиченістю пропозиції у цьому сегменті: попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що повертаються до міста, однак покупці залишаються обережними та ретельно зважують співвідношення ціни й безпекових ризиків.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (червоний графік) — травень 2026

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у травні 2026 року становить 90 000 доларів. Причому трикімнатні дещо зросли в ціні: на 3,45%, якщо у квітні ціна на них становила 87 000 доларів. Це можна пояснити активізацією попиту з боку сімей, що повертаються до міста та розглядають просторе житло як довгострокову інвестицію: за умови відносної стабілізації ситуації трикімнатні квартири в Одесі сприймаються покупцями як актив із потенціалом подальшого зростання вартості.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (синій графік) — травень 2026

І цілому, «вторинка» в Одесі залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.

