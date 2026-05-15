Ціни на вторинці у Львові в травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Львова станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на вторинне житло у Львові в травні 2026

Станом на травень 2026 року вторинний ринок Львова демонструє одне з найдинамічніших зростань серед усіх великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зросла в усіх сегментах. Відповідно наразі середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 71 000 доларів (+10% за рік);

Двокімнатні — 100 000 доларів (+8% за рік);

Трикімнатні — 130 000 доларів (+13% за рік).

Додатково на ринок впливають стабільно високий попит з боку внутніх переселенців та інвесторів, безпековий фактор, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Більш детально ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло у Львові по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних та історичних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:

Личаківський — 78 500 доларів;

Франківський — 75 000 доларів;

Галицький — 71 000 доларів.

Водночас до районів із середнім сегментом цін відносяться:

Шевченківський — 70 200 доларів;

Сихівський — 70 000 доларів;

Залізничний — 65 500 доларів.

Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:

Залізничний (віддалена частина) — 65 500 доларів.

Середні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:

Франківський — 113 000 доларів;

Личаківський — 112 000 доларів;

Галицький — 110 000 доларів.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Шевченківський — 99 000 доларів;

Сихівський — 97 000 доларів;

Залізничний — 87 000 доларів.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами є найбільш вираженим — майже втричі між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Франківському — 156 000 доларів;

Личаківському — 150 000 доларів;

Галицькому — 137 000 доларів.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Шевченківський — 120 000 доларів;

Залізничний — 113 000 доларів;

Сихівський — 111 000 доларів.

Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Львова — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Крім того, аналітики ринку звертають увагу на те, що Львів фактично зрівнявся з Києвом за вартістю однокімнатних квартир на вторинному ринку. Це свідчить про глибоку зміну пріоритетів покупців: місто перестало бути просто «безпечною гаванню» і перетворилось на ринок із найвищим порогом входу серед регіональних центрів України.

Середні ціни на вторинне житло по Львову

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Львова у травні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у травні 2026 року становить 71 100 доларів. За місяць цей сегмент майже не змінився (на 1,25% знизився, якщо враховувати що в квітні ціна сягала 72 000 доларів) , а найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Середні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Львова (жовтий графік) — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Крім того, за даними M2Bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова становить 1 040, 1 440 та 1 840 доларів. Тобто найбільше пропозицій на вторинному ринку (9,8%) припадає саме на цей ціновий діапазон.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Львова станом на травень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Львова у травні 2026 року становить 99 500 доларів за пропозиціями власників. Падіння за місяць склало 1,49%,. якщо у травні ціна становила 101 000 доларів. Двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом, особливо в районах із новою забудовою та хорошою інфраструктурою.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Львова (червоний графік) — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Львова у травні 2026 року становить 130 000 доларів. Цей сегмент показав майже відсутність динаміки, оскільки минулого місяця ціна була така сама. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що переїхали до Львова з інших регіонів.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Львова — травень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Так, «вторинка» у Львові залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.

