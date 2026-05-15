- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на вторинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
- Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
Станом на травень 2026 року вторинний ринок України демонструє стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:
- Тернопіль — +44%;
- Одеса — + 21%;
- Рівне — +16%;
- Суми — +33%;
- Вінниця — +20%;
- Чернівці — +21%;
- Хмельницький — +17%;
- Луцьк — +13%;
- Київ — +13%;
- Харків — +9%;
- Львів — +13%;
- Ужгород — +8%;
- Кропивницький — +23%;
- Миколаїв — +11%;
- Дніпро — +3%.
У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася, а у Запоріжжі знизилася на 9%.
Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Середня ціна по однокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:
- Львів — 71 900 доларів;
- Київ — 71 000 доларів;
- Ужгород — 69 000 доларів;
- Рівне — 56 000 доларів;
- Чернівці — 58 900 доларів;
- Луцьк — 55 000 доларів;
- Вінниця — 53 000 доларів;
- Тернопіль — 52 500 доларів;
- Одеса — 49 000 доларів;
- Житомир — 49 000 доларів;
- Черкаси — 47 500 доларів;
- Івано-Франківськ — 42 000 доларів.
Водночас до міст із більш доступним сегментом цін на вторинці у травні 2026 відносяться:
- Полтава — 40 000 доларів;
- Хмельницький — 41 000 доларів;
- Дніпро — 32 800 доларів;
- Чернігів — 34 000 доларів;
- Кропивницький — 30 000 доларів;
Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 24 000 доларів;
- Миколаїв — 20 000 доларів;
- Запоріжжя — 16 600 доларів;
- Херсон — 14 500 доларів.
Середня ціна по двокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:
- Київ — 110 000 доларів;
- Львів — 100 000 доларів;
- Ужгород — 97 000 доларів;
- Чернівці — 84 300 доларів;
- Вінниця — 74 900 доларів;
- Тернопіль — 73 000 доларів;
- Черкаси — 69 200 доларів;
- Рівне — 68 000 доларів;
- Одеса — 68 000 доларів;
- Житомир — 65 000 доларів;
- Луцьк — 64 500 доларів;
- Івано-Франківськ — 62 000 доларів.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у травні 2026 року формують міста:
- Хмельницький — 57 000 доларів;
- Полтава — 55 000 доларів;
- Чернігів — 52 000 доларів;
- Кропивницький — 46 500 доларів;
- Дніпро — 45 000 доларів.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 39 000 доларів;
- Миколаїв —32 7000 доларів;
- Запоріжжя — 23 500 доларів;
- Херсон — 20 000 доларів.
Середня ціна по трикімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:
- Київ — 160 000 доларів;
- Львів — 130 000 доларів;
- Ужгород — 110 000 доларів;
- Чернівці — 106 000 доларів;
- Одеса — 90 000 доларів;
- Вінниця — 89 000 доларів;
- Тернопіль — 85 000 доларів;
- Івано-Франківськ — 80 000 доларів;
- Луцьк — 75 000 доларів;
- Житомир — 71 000 доларів;
- Рівне — 69 900 доларів.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у травні 2026 року формують міста:
- Черкаси — 78 000 доларів;
- Хмельницький — 68 400 доларів;
- Полтава — 67 000 доларів;
- Кропивницький — 64 700 доларів;
- Чернігів — 62 100 доларів;
- Дніпро — 62 000 доларів.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Суми — 48 500 доларів;
- Миколаїв — 45 000 доларів;
- Запоріжжя — 34 500 доларів;
- Херсон — 26 000.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:
Ціни на вторинці у Києві у травні 2026 (інфографіка);
Ціни на вторинці у Львові у травні 2026 (інфографіка);