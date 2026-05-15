Ціни на вторинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні

Станом на травень 2026 року вторинний ринок України демонструє стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

  • Тернопіль — +44%;
  • Одеса — + 21%;
  • Рівне — +16%;
  • Суми — +33%;
  • Вінниця — +20%;
  • Чернівці — +21%;
  • Хмельницький — +17%;
  • Луцьк — +13%;
  • Київ — +13%;
  • Харків — +9%;
  • Львів — +13%;
  • Ужгород — +8%;
  • Кропивницький — +23%;
  • Миколаїв — +11%;
  • Дніпро — +3%.

У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася, а у Запоріжжі знизилася на 9%.

Середня ціна квартир на вторинці по містах України

Середня ціна по однокімнатним квартирам в Україні

Фото 2 — Ціни на вторинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Середня ціна найдорожчої однокімнатної квартири на вторинці по містах України — травень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:

  • Львів — 71 900 доларів;
  • Київ — 71 000 доларів;
  • Ужгород — 69 000 доларів;
  • Рівне — 56 000 доларів;
  • Чернівці — 58 900 доларів;
  • Луцьк — 55 000 доларів;
  • Вінниця — 53 000 доларів;
  • Тернопіль — 52 500 доларів;
  • Одеса — 49 000 доларів;
  • Житомир — 49 000 доларів;
  • Черкаси — 47 500 доларів;
  • Івано-Франківськ — 42 000 доларів.

Водночас до міст із більш доступним сегментом цін на вторинці у травні 2026 відносяться:

  • Полтава — 40 000 доларів;
  • Хмельницький — 41 000 доларів;
  • Дніпро — 32 800 доларів;
  • Чернігів — 34 000 доларів;
  • Кропивницький — 30 000 доларів;

Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Харків — 24 000 доларів;
  • Миколаїв — 20 000 доларів;
  • Запоріжжя — 16 600 доларів;
  • Херсон — 14 500 доларів.

Середня ціна по двокімнатним квартирам в Україні

Фото 3 — Ціни на вторинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Середня ціна двокімнатної квартири на вторинці по містах України — травень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:

  • Київ — 110 000 доларів;
  • Львів — 100 000 доларів;
  • Ужгород — 97 000 доларів;
  • Чернівці — 84 300 доларів;
  • Вінниця — 74 900 доларів;
  • Тернопіль — 73 000 доларів;
  • Черкаси — 69 200 доларів;
  • Рівне — 68 000 доларів;
  • Одеса — 68 000 доларів;
  • Житомир — 65 000 доларів;
  • Луцьк — 64 500 доларів;
  • Івано-Франківськ — 62 000 доларів. 

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у травні 2026 року формують міста:

  • Хмельницький — 57 000 доларів;
  • Полтава — 55 000 доларів;
  • Чернігів — 52 000 доларів;
  • Кропивницький — 46 500 доларів;
  • Дніпро — 45 000 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Харків — 39 000 доларів;
  • Миколаїв —32 7000 доларів;
  • Запоріжжя — 23 500 доларів;
  • Херсон — 20 000 доларів.

Середня ціна по трикімнатним квартирам в Україні

Фото 4 — Ціни на вторинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)
Середня ціна трикімнатної квартири на вторинці по містах України — травень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

  • Київ — 160 000 доларів;
  • Львів — 130 000 доларів;
  • Ужгород — 110 000 доларів;
  • Чернівці — 106 000 доларів;
  • Одеса — 90 000 доларів;
  • Вінниця — 89 000 доларів;
  • Тернопіль — 85 000 доларів;
  • Івано-Франківськ — 80 000 доларів;
  • Луцьк — 75 000 доларів;
  • Житомир — 71 000 доларів;
  • Рівне — 69 900 доларів.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у травні 2026 року формують міста:

  • Черкаси — 78 000 доларів;
  • Хмельницький — 68 400 доларів;
  • Полтава — 67 000 доларів;
  • Кропивницький — 64 700 доларів;
  • Чернігів — 62 100 доларів;
  • Дніпро — 62 000 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Суми — 48 500 доларів;
  • Миколаїв — 45 000 доларів;
  • Запоріжжя — 34 500 доларів;
  • Херсон — 26 000.

