Ціни на вторинці в Україні у травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні

Станом на травень 2026 року вторинний ринок України демонструє стійке зростання цін у більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

Тернопіль — +44%;

Одеса — + 21%;

Рівне — +16%;

Суми — +33%;

Вінниця — +20%;

Чернівці — +21%;

Хмельницький — +17%;

Луцьк — +13%;

Київ — +13%;

Харків — +9%;

Львів — +13%;

Ужгород — +8%;

Кропивницький — +23%;

Миколаїв — +11%;

Дніпро — +3%.

У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася, а у Запоріжжі знизилася на 9%.

Середня ціна квартир на вторинці по містах України

Середня ціна по однокімнатним квартирам в Україні

Середня ціна найдорожчої однокімнатної квартири на вторинці по містах України — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:

Львів — 71 900 доларів;

Київ — 71 000 доларів;

Ужгород — 69 000 доларів;

Рівне — 56 000 доларів;

Чернівці — 58 900 доларів;

Луцьк — 55 000 доларів;

Вінниця — 53 000 доларів;

Тернопіль — 52 500 доларів;

Одеса — 49 000 доларів;

Житомир — 49 000 доларів;

Черкаси — 47 500 доларів;

Івано-Франківськ — 42 000 доларів.

Водночас до міст із більш доступним сегментом цін на вторинці у травні 2026 відносяться:

Полтава — 40 000 доларів;

Хмельницький — 41 000 доларів;

Дніпро — 32 800 доларів;

Чернігів — 34 000 доларів;

Кропивницький — 30 000 доларів;

Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:

Харків — 24 000 доларів;

Миколаїв — 20 000 доларів;

Запоріжжя — 16 600 доларів;

Херсон — 14 500 доларів.

Середня ціна по двокімнатним квартирам в Україні

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинці по містах України — травень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:

Київ — 110 000 доларів;

Львів — 100 000 доларів;

Ужгород — 97 000 доларів;

Чернівці — 84 300 доларів;

Вінниця — 74 900 доларів;

Тернопіль — 73 000 доларів;

Черкаси — 69 200 доларів;

Рівне — 68 000 доларів;

Одеса — 68 000 доларів;

Житомир — 65 000 доларів;

Луцьк — 64 500 доларів;

Івано-Франківськ — 62 000 доларів.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у травні 2026 року формують міста:

Хмельницький — 57 000 доларів;

Полтава — 55 000 доларів;

Чернігів — 52 000 доларів;

Кропивницький — 46 500 доларів;

Дніпро — 45 000 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Харків — 39 000 доларів;

Миколаїв —32 7000 доларів;

Запоріжжя — 23 500 доларів;

Херсон — 20 000 доларів.

Середня ціна по трикімнатним квартирам в Україні

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинці по містах України — травень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

Київ — 160 000 доларів;

Львів — 130 000 доларів;

Ужгород — 110 000 доларів;

Чернівці — 106 000 доларів;

Одеса — 90 000 доларів;

Вінниця — 89 000 доларів;

Тернопіль — 85 000 доларів;

Івано-Франківськ — 80 000 доларів;

Луцьк — 75 000 доларів;

Житомир — 71 000 доларів;

Рівне — 69 900 доларів.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у травні 2026 року формують міста:

Черкаси — 78 000 доларів;

Хмельницький — 68 400 доларів;

Полтава — 67 000 доларів;

Кропивницький — 64 700 доларів;

Чернігів — 62 100 доларів;

Дніпро — 62 000 доларів.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Суми — 48 500 доларів;

Миколаїв — 45 000 доларів;

Запоріжжя — 34 500 доларів;

Херсон — 26 000.

Читайте також інформацію про актуальні ціни на нерухомість у матеріалах:

Ціни на вторинці у Києві у травні 2026 (інфографіка);

Ціни на вторинці у Львові у травні 2026 (інфографіка);

Ціни на вторинці в Одесі у травні 2026 (інфографіка).