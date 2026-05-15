- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на вторичке в Украине в мае 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.
- Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
- Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
По состоянию на май 2026 года вторичный рынок Украины демонстрирует устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в следующих городах:
- Тернополь — +44%;
- Одесса — +21%;
- Ровно — +16%;
- Сумы — +33%;
- Винница — +20%;
- Черновцы — +21%;
- Хмельницкий — +17%;
- Луцк — +13%;
- Киев — +13%;
- Харьков — +9%;
- Львов — +13%;
- Ужгород — +8%;
- Кропивницкий — +23%;
- Николаев — +11%;
- Днепр — +3%.
В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась, а в Запорожье снизилась на 9%.
Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Средняя цена по однокомнатным квартирам в Украине
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в следующих городах:
- Львов — 71 900 долларов;
- Киев — 71 000 долларов;
- Ужгород — 69 000 долларов;
- Черновцы — 58 900 долларов;
- Ровно — 56 000 долларов;
- Луцк — 55 000 долларов;
- Винница — 53 000 долларов;
- Тернополь — 52 500 долларов;
- Одесса — 49 000 долларов;
- Житомир — 49 000 долларов;
- Черкассы — 47 500 долларов;
- Ивано-Франковск — 42 000 долларов.
Вместе с тем к городам с более доступным сегментом цен на вторичке в мае 2026 относятся:
- Полтава — 40 000 долларов;
- Хмельницкий — 41 000 долларов;
- Днепр — 32 800 долларов;
- Чернигов — 34 000 долларов;
- Кропивницкий — 30 000 долларов.
Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:
- Харьков — 24 000 долларов;
- Николаев — 20 000 долларов;
- Запорожье — 16 600 долларов;
- Херсон — 14 500 долларов.
Средняя цена по двухкомнатным квартирам в Украине
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в следующих городах:
- Киев — 110 000 долларов;
- Львов — 100 000 долларов;
- Ужгород — 97 000 долларов;
- Черновцы — 84 300 долларов;
- Винница — 74 900 долларов;
- Тернополь — 73 000 долларов;
- Черкассы — 69 200 долларов;
- Ровно — 68 000 долларов;
- Одесса — 68 000 долларов;
- Житомир — 65 000 долларов;
- Луцк — 64 500 долларов;
- Ивано-Франковск — 62 000 долларов.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в мае 2026 года формируют города:
- Хмельницкий — 57 000 долларов;
- Полтава — 55 000 долларов;
- Чернигов — 52 000 долларов;
- Кропивницкий — 46 500 долларов;
- Днепр — 45 000 долларов.
Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают следующие города:
- Харьков — 39 000 долларов;
- Николаев — 32 700 долларов;
- Запорожье — 23 500 долларов;
- Херсон — 20 000 долларов.
Средняя цена по трёхкомнатным квартирам в Украине
Самый дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в следующих городах:
- Киев — 160 000 долларов;
- Львов — 130 000 долларов;
- Ужгород — 110 000 долларов;
- Черновцы — 106 000 долларов;
- Одесса — 90 000 долларов;
- Винница — 89 000 долларов;
- Тернополь — 85 000 долларов;
- Ивано-Франковск — 80 000 долларов;
- Луцк — 75 000 долларов;
- Житомир — 71 000 долларов;
- Ровно — 69 900 долларов.
Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке в мае 2026 года формируют города:
- Черкассы — 78 000 долларов;
- Хмельницкий — 68 400 долларов;
- Полтава — 67 000 долларов;
- Кропивницкий — 64 700 долларов;
- Чернигов — 62 100 долларов;
- Днепр — 62 000 долларов.
Наиболее доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир на вторичке предлагают следующие города:
- Сумы — 48 500 долларов;
- Николаев — 45 000 долларов;
- Запорожье — 34 500 долларов;
- Херсон — 26 000 долларов.
Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах:
Цены на вторичке в Киеве в мае 2026 (инфографика);
Цены на вторичке во Львове в мае 2026 (инфографика);