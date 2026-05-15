Цены на вторичке в Украине в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на май 2026 года вторичный рынок Украины демонстрирует устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в следующих городах:

  • Тернополь — +44%;
  • Одесса — +21%;
  • Ровно — +16%;
  • Сумы — +33%;
  • Винница — +20%;
  • Черновцы — +21%;
  • Хмельницкий — +17%;
  • Луцк — +13%;
  • Киев — +13%;
  • Харьков — +9%;
  • Львов — +13%;
  • Ужгород — +8%;
  • Кропивницкий — +23%;
  • Николаев — +11%;
  • Днепр — +3%.

В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась, а в Запорожье снизилась на 9%.

Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины

Средняя цена по однокомнатным квартирам в Украине

Фото 2 — Цены на вторичке в Украине в мае 2026 (инфографика)
Средняя цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в следующих городах:

  • Львов — 71 900 долларов;
  • Киев — 71 000 долларов;
  • Ужгород — 69 000 долларов;
  • Черновцы — 58 900 долларов;
  • Ровно — 56 000 долларов;
  • Луцк — 55 000 долларов;
  • Винница — 53 000 долларов;
  • Тернополь — 52 500 долларов;
  • Одесса — 49 000 долларов;
  • Житомир — 49 000 долларов;
  • Черкассы — 47 500 долларов;
  • Ивано-Франковск — 42 000 долларов.

Вместе с тем к городам с более доступным сегментом цен на вторичке в мае 2026 относятся:

  • Полтава — 40 000 долларов;
  • Хмельницкий — 41 000 долларов;
  • Днепр — 32 800 долларов;
  • Чернигов — 34 000 долларов;
  • Кропивницкий — 30 000 долларов.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:

  • Харьков — 24 000 долларов;
  • Николаев — 20 000 долларов;
  • Запорожье — 16 600 долларов;
  • Херсон — 14 500 долларов.

Средняя цена по двухкомнатным квартирам в Украине

Фото 3 — Цены на вторичке в Украине в мае 2026 (инфографика)
Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в следующих городах:

  • Киев — 110 000 долларов;
  • Львов — 100 000 долларов;
  • Ужгород — 97 000 долларов;
  • Черновцы — 84 300 долларов;
  • Винница — 74 900 долларов;
  • Тернополь — 73 000 долларов;
  • Черкассы — 69 200 долларов;
  • Ровно — 68 000 долларов;
  • Одесса — 68 000 долларов;
  • Житомир — 65 000 долларов;
  • Луцк — 64 500 долларов;
  • Ивано-Франковск — 62 000 долларов.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в мае 2026 года формируют города:

  • Хмельницкий — 57 000 долларов;
  • Полтава — 55 000 долларов;
  • Чернигов — 52 000 долларов;
  • Кропивницкий — 46 500 долларов;
  • Днепр — 45 000 долларов.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают следующие города:

  • Харьков — 39 000 долларов;
  • Николаев — 32 700 долларов;
  • Запорожье — 23 500 долларов;
  • Херсон — 20 000 долларов.

Средняя цена по трёхкомнатным квартирам в Украине

Фото 4 — Цены на вторичке в Украине в мае 2026 (инфографика)
Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — май 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в следующих городах:

  • Киев — 160 000 долларов;
  • Львов — 130 000 долларов;
  • Ужгород — 110 000 долларов;
  • Черновцы — 106 000 долларов;
  • Одесса — 90 000 долларов;
  • Винница — 89 000 долларов;
  • Тернополь — 85 000 долларов;
  • Ивано-Франковск — 80 000 долларов;
  • Луцк — 75 000 долларов;
  • Житомир — 71 000 долларов;
  • Ровно — 69 900 долларов.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке в мае 2026 года формируют города:

  • Черкассы — 78 000 долларов;
  • Хмельницкий — 68 400 долларов;
  • Полтава — 67 000 долларов;
  • Кропивницкий — 64 700 долларов;
  • Чернигов — 62 100 долларов;
  • Днепр — 62 000 долларов.

Наиболее доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир на вторичке предлагают следующие города:

  • Сумы — 48 500 долларов;
  • Николаев — 45 000 долларов;
  • Запорожье — 34 500 долларов;
  • Херсон — 26 000 долларов.

