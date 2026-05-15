Цены на вторичке в Украине в мае 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы проиллюстрировать ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ цен на вторичное жильё в мае 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на май 2026 года вторичный рынок Украины демонстрирует устойчивый рост цен в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в следующих городах:

Тернополь — +44%;

Одесса — +21%;

Ровно — +16%;

Сумы — +33%;

Винница — +20%;

Черновцы — +21%;

Хмельницкий — +17%;

Луцк — +13%;

Киев — +13%;

Харьков — +9%;

Львов — +13%;

Ужгород — +8%;

Кропивницкий — +23%;

Николаев — +11%;

Днепр — +3%.

В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась, а в Запорожье снизилась на 9%.

Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины

Средняя цена по однокомнатным квартирам в Украине

Средняя цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в следующих городах:

Львов — 71 900 долларов;

Киев — 71 000 долларов;

Ужгород — 69 000 долларов;

Черновцы — 58 900 долларов;

Ровно — 56 000 долларов;

Луцк — 55 000 долларов;

Винница — 53 000 долларов;

Тернополь — 52 500 долларов;

Одесса — 49 000 долларов;

Житомир — 49 000 долларов;

Черкассы — 47 500 долларов;

Ивано-Франковск — 42 000 долларов.

Вместе с тем к городам с более доступным сегментом цен на вторичке в мае 2026 относятся:

Полтава — 40 000 долларов;

Хмельницкий — 41 000 долларов;

Днепр — 32 800 долларов;

Чернигов — 34 000 долларов;

Кропивницкий — 30 000 долларов.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:

Харьков — 24 000 долларов;

Николаев — 20 000 долларов;

Запорожье — 16 600 долларов;

Херсон — 14 500 долларов.

Средняя цена по двухкомнатным квартирам в Украине

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в следующих городах:

Киев — 110 000 долларов;

Львов — 100 000 долларов;

Ужгород — 97 000 долларов;

Черновцы — 84 300 долларов;

Винница — 74 900 долларов;

Тернополь — 73 000 долларов;

Черкассы — 69 200 долларов;

Ровно — 68 000 долларов;

Одесса — 68 000 долларов;

Житомир — 65 000 долларов;

Луцк — 64 500 долларов;

Ивано-Франковск — 62 000 долларов.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в мае 2026 года формируют города:

Хмельницкий — 57 000 долларов;

Полтава — 55 000 долларов;

Чернигов — 52 000 долларов;

Кропивницкий — 46 500 долларов;

Днепр — 45 000 долларов.

Наиболее доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают следующие города:

Харьков — 39 000 долларов;

Николаев — 32 700 долларов;

Запорожье — 23 500 долларов;

Херсон — 20 000 долларов.

Средняя цена по трёхкомнатным квартирам в Украине

Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — май 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в следующих городах:

Киев — 160 000 долларов;

Львов — 130 000 долларов;

Ужгород — 110 000 долларов;

Черновцы — 106 000 долларов;

Одесса — 90 000 долларов;

Винница — 89 000 долларов;

Тернополь — 85 000 долларов;

Ивано-Франковск — 80 000 долларов;

Луцк — 75 000 долларов;

Житомир — 71 000 долларов;

Ровно — 69 900 долларов.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке в мае 2026 года формируют города:

Черкассы — 78 000 долларов;

Хмельницкий — 68 400 долларов;

Полтава — 67 000 долларов;

Кропивницкий — 64 700 долларов;

Чернигов — 62 100 долларов;

Днепр — 62 000 долларов.

Наиболее доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир на вторичке предлагают следующие города:

Сумы — 48 500 долларов;

Николаев — 45 000 долларов;

Запорожье — 34 500 долларов;

Херсон — 26 000 долларов.

