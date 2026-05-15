Ціни на вторинці в Києві в травні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, аби проілюструвати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Києва станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз цін на вторинне житло у травні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на вторинне житло в Києві в травні 2026

Станом на травень 2026 року вторинний ринок Києва демонструє стійке зростання цін. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у столиці зросла в усіх сегментах — як однокімнатного, так і багатокімнатного житла. Відповідно наразі середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 71 000 доларів (+11% за рік);

Двокімнатні — 110 000 доларів (+10% за рік);

Трикімнатні — 160 000 доларів (+7% за рік).

Додатково на ринок впливають обмежена пропозиція готового житла, зростання попиту на квартири з автономним живленням та можливістю одразу заселитися, а також міграційні процеси. Більш детально ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Києві по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у центральних районах столиці. Лідером за вартістю житла залишається:

Печерський — 151 000 доларів;

Шевченківський — 95 000 доларів;

Голосіївський — 77 000 доларів.

Водночас до районів із середнім сегментом цін відносяться:

Дніпровський — 65 000 доларів;

Дарницький — 65 000 доларів;

Солом'янський — 65 000 доларів;

Оболонський — 61 000 доларів.

Найбільш доступне однокімнатне житло можна знайти у таких районах:

Деснянський — 45 000 доларів;

Святошинський — 50 500 доларів.

Середні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас в київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції однокімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 62 500 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 57 800 грн;

Вишневе — 52 000 доларів;

Бровари — 51 300 доларів;

Ірпінь — 48 500 доларів;

Буча — 36 000 доларів;

Гостомель — 28 000 доларів.

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у центральних районах. Лідером залишається:

Печерський — 210 000 доларів;

Шевченківський — 137 000 доларів;

Голосіївський — 125 000 доларів.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Солом'янський — 95 000 доларів;

Дарницький — 95 000 доларів;

Оболонський — 89 500 доларів;

Дніпровський — 79 500 доларів.

Найбільш доступне двокімнатне житло пропонують:

Святошинський — 78 000 доларів;

Деснянський — 63 000 доларів.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Тим, хто розглядає двокімнатне житло і готовий до переїзду за межі столиці, київська агломерація пропонує значно вигідніші варіанти:

Софіївська Борщагівка — 87 200 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 83 300 грн;

Вишневе — 74 800 доларів;

Ірпінь — 68 200 доларів;

Бровари — 68 000 доларів;

Буча — 59 000 доларів;

Гостомель — 49 600 доларів.

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами є найбільш вираженим — понад чотири рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Печерському — 340 000 доларів;

Шевченківському — 215 000 доларів;

Голосіївському — 175 000 доларів.

Середній ціновий сегмент представлений у таких районах:

Солом'янський — 135 000 доларів;

Оболонський — 128 000 доларів;

Дніпровський — 130 000 доларів;

Дарницький — 115 000 доларів.

Найбільш доступне трикімнатне житло пропонують:

Святошинський — 90 000 доларів;

Деснянський — 78 600 доларів.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Києва — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас в київській агломерації можна знайти більш доступні пропозиції трикімнатних квартир:

Софіївська Борщагівка — 105 000 грн;

Бровари — 90 000 доларів;

Вишневе — 83 500 доларів;

Ірпінь — 80 500 доларів;

Гостомель — 80 000 доларів;

Буча — 75 000 доларів.

Крім того, аналітики ринку звертають увагу на збереження суттєвого розриву між правим та лівим берегом Дніпра. Різниця між найдешевшим та найдорожчим районом у сегменті однокімнатних квартир перевищує три рази, а у трикімнатних — понад чотири рази: від 78 600 доларів у Деснянському до 340 000 доларів у Печерському районі.

Середні ціни на вторинне житло по Києву

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Києва у травні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у травні 2026 року становить 70 800 доларів, якщо дивитися на пропозиції від власників і 59 000 доларів, якщо брати дані по проданим квартирам. За рік цей сегмент фактично не змінився, і найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та транспортною доступністю.

Середні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — травень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Крім того, за даними M2Bomber, станом на травень 2026 року найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва становить 1 120 доларів. Тобто найбільше пропозицій на вторинному ринку (7,5%) припадає саме на цей ціновий діапазон. Також такий самий відсоток мають пропозиції з ціною 1 200 доларів за квадратний метр.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Києва станом на травень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у травні 2026 року становить 110 000 доларів (пропозиції власників. Між іншим, тут розрив між пропозиціями на ринку та фактично проданими квартирами ще більший: середня ціна проданих квартир на вторинці становить 75 500 доларів.

Причому цей сегмент показав активнішу динаміку серед усіх типів житла — мінус 3,5% за місяць за цінами на вторинці (в квітні “двійки” пропонували за 114 000 доларів, а в травні вже за 110 000 доларів). Водночас в травні також такі квартири стали продавати на 2% дорожче, якщо врахувати, що в квітні такі квартири купували за 74 000 грн, а зараз за 75 500 грн. В цілому, двокімнатні квартири залишаються найбільш збалансованим форматом для сімей і користуються стабільним попитом.

Середні ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Києва — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Києва у травні 2026 року становить 160 000 доларів і тримається на цьому рівні вже не один місяць, якщо брати пропозиції. А от ціна проданих квартир піднялася дещо стрімкіше, порівняно з іншими сегментами: з 97 500 доларів до 108 000 доларів (тобто на 10,8%), проте абсолютні значення цін залишаються найвищими серед усіх типів квартир.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Києва — травень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Аналітики зазначають, що «вторинка» залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які продаються швидше та за вищою ціною.

