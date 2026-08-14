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Цены на вторичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)

Одесса
Цены на вторичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жильё в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жильё в Одессе в августе 2026

По состоянию на август 2026 года вторичный рынок Одессы остаётся одним из самых динамичных среди крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе сохраняет положительную динамику во всех сегментах. Средние цены по типам квартир такие:

  • Однокомнатные — 49 000 $ (+11% за год);
  • Двухкомнатные — 68 000 $ (+8% за год);
  • Трёхкомнатные — 60 000 $ (без изменений).

На рынок также влияют растущий спрос со стороны покупателей, готовых рисковать ради выгодной цены, активное восстановление деловой активности в городе, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жильё в Одессе по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в престижных прибрежных районах города. Лидером по стоимости жилья остаётся:

  • Приморский — 65 000 $;
  • Киевский — 50 000 $.

К районам с более низким ценовым сегментом относятся:

  • Хаджибейский — 41 800 $;
  • Пересыпский — 33 000 $.
Фото 2 — Цены на вторичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в престижных районах. Лидером остаётся:

  • Приморский — 93 400 $;
  • Киевский — 72 000 $.

Средний и более низкий ценовой сегмент представлен в таких районах:

  • Хаджибейский — 57 900 $;
  • Пересыпский — 45 000 $.
Фото 3 — Цены на вторичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами остаётся наиболее выраженным — более трёх раз между самым дешёвым и самым дорогим районом. Самые высокие цены фиксируют в:

  • Приморском — 125 000 $;
  • Киевском — 90 000 $.

Более низкий ценовой сегмент представлен в таких районах:

  • Хаджибейский — 65 000 $;
  • Пересыпский — 60 200 $.
Фото 4 — Цены на вторичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Одессы — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на вторичное жильё по Одессе

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Одессы в августе 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.

Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке

Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в августе 2026 года составляет 49 000 $. Самый высокий спрос фиксируют на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

Фото 5 — Цены на вторичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (жёлтый график) — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Также по данным M2bomber, самая распространённая цена на однокомнатные квартиры достигает 45 600 грн за один квадратный метр. Это 7,6% всех квартир по Одессе.

Фото 6 — Цены на вторичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Наиболее распространенная цена за квадратный метр на вторичном рынке Одессы по состоянию на август 2026 года
Инфографика: m2bomber.com

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в августе 2026 года составляет 68 000 $. Спрос на просторное жильё растёт прежде всего среди семей, возвращающихся в город, однако покупатели остаются осторожными и тщательно взвешивают соотношение цены и рисков безопасности.

Фото 7 — Цены на вторичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (красный график) — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средняя цена на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке

Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в августе 2026 года составляет 87 000 $. Трёхкомнатные квартиры в Одессе воспринимаются покупателями как актив с потенциалом дальнейшего роста стоимости при условии относительной стабилизации ситуации.

Фото 8 — Цены на вторичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Средние цены на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке Одессы (синий график) — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

В целом «вторичка» в Одессе остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые реализуются быстрее и по более высокой цене.

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