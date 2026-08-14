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Цены на вторичном рынке в Одессе в августе 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Одессы по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жильё в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Как изменились цены на вторичное жильё в Одессе в августе 2026
- Цены на вторичное жильё в Одессе по районам
- Средние цены на вторичное жильё по Одессе
Как изменились цены на вторичное жильё в Одессе в августе 2026
По состоянию на август 2026 года вторичный рынок Одессы остаётся одним из самых динамичных среди крупных городов Украины. По данным ЛУН Статистика, средняя стоимость квартир в городе сохраняет положительную динамику во всех сегментах. Средние цены по типам квартир такие:
- Однокомнатные — 49 000 $ (+11% за год);
- Двухкомнатные — 68 000 $ (+8% за год);
- Трёхкомнатные — 60 000 $ (без изменений).
На рынок также влияют растущий спрос со стороны покупателей, готовых рисковать ради выгодной цены, активное восстановление деловой активности в городе, а также ограниченное предложение качественного готового жилья. Подробнее ситуацию по районам и средним ценам рассмотрим ниже.
Цены на вторичное жильё в Одессе по районам
Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в престижных прибрежных районах города. Лидером по стоимости жилья остаётся:
- Приморский — 65 000 $;
- Киевский — 50 000 $.
К районам с более низким ценовым сегментом относятся:
- Хаджибейский — 41 800 $;
- Пересыпский — 33 000 $.
Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в престижных районах. Лидером остаётся:
- Приморский — 93 400 $;
- Киевский — 72 000 $.
Средний и более низкий ценовой сегмент представлен в таких районах:
- Хаджибейский — 57 900 $;
- Пересыпский — 45 000 $.
Цены на трёхкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья
В сегменте трёхкомнатных квартир разрыв между районами остаётся наиболее выраженным — более трёх раз между самым дешёвым и самым дорогим районом. Самые высокие цены фиксируют в:
- Приморском — 125 000 $;
- Киевском — 90 000 $.
Более низкий ценовой сегмент представлен в таких районах:
- Хаджибейский — 65 000 $;
- Пересыпский — 60 200 $.
Средние цены на вторичное жильё по Одессе
По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Одессы в августе 2026 года продолжает дорожать во всех сегментах.
Средняя цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке
Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в августе 2026 года составляет 49 000 $. Самый высокий спрос фиксируют на компактное жильё в районах с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.
Также по данным M2bomber, самая распространённая цена на однокомнатные квартиры достигает 45 600 грн за один квадратный метр. Это 7,6% всех квартир по Одессе.
Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке
Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в августе 2026 года составляет 68 000 $. Спрос на просторное жильё растёт прежде всего среди семей, возвращающихся в город, однако покупатели остаются осторожными и тщательно взвешивают соотношение цены и рисков безопасности.
Средняя цена на трёхкомнатные квартиры на вторичном рынке
Средняя цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке Одессы в августе 2026 года составляет 87 000 $. Трёхкомнатные квартиры в Одессе воспринимаются покупателями как актив с потенциалом дальнейшего роста стоимости при условии относительной стабилизации ситуации.
В целом «вторичка» в Одессе остаётся дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые реализуются быстрее и по более высокой цене.
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