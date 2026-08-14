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Ціни на вторинці в Одесі в серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Одеси станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Як змінились ціни на вторинне житло в Одесі в серпні 2026
- Ціни на вторинне житло в Одесі по районах
- Середні ціни на вторинне житло по Одесі
Як змінились ціни на вторинне житло в Одесі в серпні 2026
Станом на серпень 2026 року вторинний ринок Одеси залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі:
- Однокімнатні — 49 000 $ (+11% за рік);
- Двокімнатні — 68 000 $ (+8% за рік);
- Трикімнатні — 60 000 $ (без змін).
На ринок також впливають зростаючий попит з боку покупців, готових ризикувати заради вигідної ціни, активне відновлення ділової активності в місті, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.
Ціни на вторинне житло в Одесі по районах
Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у престижних прибережних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:
- Приморський — 65 000 $;
- Київський — 50 000 $.
До районів із нижчим ціновим сегментом відносяться:
- Хаджибейський — 41 800 $;
- Пересипський — 33 000 $.
Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла
Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у престижних районах. Лідером залишається:
- Приморський — 93 400 $;
- Київський — 72 000 $.
Середній та нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Хаджибейський — 57 900 $;
- Пересипський — 45 000 $.
Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла
У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим — понад три рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:
- Приморському — 125 000 $;
- Київському — 90 000 $.
Нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:
- Хаджибейський — 65 000 $;
- Пересипський — 60 200 $.
Середні ціни на вторинне житло по Одесі
За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Одеси у серпні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.
Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у серпні 2026 року становить 49 000 $. Найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.
Також за даними M2bomber, найбільш поширена ціна на однокімнатні квартири сягає 45 600 грн за один квадратний метр. Це 7,6% всіх квартир по Одесі.
Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці
Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у серпні 2026 року становить 68 000 $. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що повертаються до міста, однак покупці залишаються обережними та ретельно зважують співвідношення ціни й безпекових ризиків.
Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці
Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у серпні 2026 року становить 87 000 $. Трикімнатні квартири в Одесі сприймаються покупцями як актив із потенціалом подальшого зростання вартості за умови відносної стабілізації ситуації.
Загалом «вторинка» в Одесі залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.
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