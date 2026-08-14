Ціни на вторинці в Одесі в серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості , зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості Одеси станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Як змінились ціни на вторинне житло в Одесі в серпні 2026

Станом на серпень 2026 року вторинний ринок Одеси залишається одним із найдинамічніших серед великих міст України. За даними ЛУН Статистика, середня вартість квартир у місті зберігає позитивну динаміку в усіх сегментах. Середні ціни за типами квартир такі:

Однокімнатні — 49 000 $ (+11% за рік);

Двокімнатні — 68 000 $ (+8% за рік);

Трикімнатні — 60 000 $ (без змін).

На ринок також впливають зростаючий попит з боку покупців, готових ризикувати заради вигідної ціни, активне відновлення ділової активності в місті, а також обмежена пропозиція якісного готового житла. Детальніше ситуацію по районах та середніх цінах розглянемо нижче.

Ціни на вторинне житло в Одесі по районах

Ціни на однокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку традиційно зосереджені у престижних прибережних районах міста. Лідером за вартістю житла залишається:

Приморський — 65 000 $;

Київський — 50 000 $.

До районів із нижчим ціновим сегментом відносяться:

Хаджибейський — 41 800 $;

Пересипський — 33 000 $.

Медіанна ціна на однокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на двокімнатні квартири на ринку вторинного житла

Найдорожчі двокімнатні квартири традиційно зосереджені у престижних районах. Лідером залишається:

Приморський — 93 400 $;

Київський — 72 000 $.

Середній та нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

Хаджибейський — 57 900 $;

Пересипський — 45 000 $.

Медіанна ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на трикімнатні квартири на ринку вторинного житла

У сегменті трикімнатних квартир розрив між районами залишається найбільш вираженим — понад три рази між найдешевшим та найдорожчим районом. Найвищі ціни фіксують у:

Приморському — 125 000 $;

Київському — 90 000 $.

Нижчий ціновий сегмент представлений у таких районах:

Хаджибейський — 65 000 $;

Пересипський — 60 200 $.

Медіанна ціна на трикімнатні квартири на вторинному ринку по районах Одеси — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на вторинне житло по Одесі

За даними ЛУН Статистика, вторинний ринок Одеси у серпні 2026 року продовжує дорожчати в усіх сегментах.

Середня ціна на однокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у серпні 2026 року становить 49 000 $. Найвищий попит фіксують на компактне житло в районах з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

Медіанні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (жовтий графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Також за даними M2bomber, найбільш поширена ціна на однокімнатні квартири сягає 45 600 грн за один квадратний метр. Це 7,6% всіх квартир по Одесі.

Найбільш поширена ціна квадратного метра на вторинному ринку Одеси станом на серпень 2026 року

Інфографіка: m2bomber.com

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинці

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у серпні 2026 року становить 68 000 $. Попит на просторе житло зростає насамперед серед сімей, що повертаються до міста, однак покупці залишаються обережними та ретельно зважують співвідношення ціни й безпекових ризиків.

Медіанна ціни на двокімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (червоний графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середня ціна на трикімнатні квартири на вторинці

Середня ціна трикімнатної квартири на вторинному ринку Одеси у серпні 2026 року становить 87 000 $. Трикімнатні квартири в Одесі сприймаються покупцями як актив із потенціалом подальшого зростання вартості за умови відносної стабілізації ситуації.

Середні ціни на трикімнатні квартири на вторинному ринку Одеси (синій графік) — серпень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Загалом «вторинка» в Одесі залишається дорожчою за новобудови, оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися одразу та уникнути ризиків, пов'язаних із будівництвом. На ринок також продовжують впливати безпековий фактор і попит на квартири з автономним живленням та водопостачанням, які реалізуються швидше та за вищою ціною.

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