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Ціни на вторинці в Україні в серпні 2026 (інфографіка)

Україна, нерухомість, вартість
Ціни на вторинці в Україні в серпні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні

Станом на серпень 2026 року вторинний ринок України зберігає стійку висхідну динаміку в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

  • Тернопіль — +21-35%;
  • Одеса — +8-11%;
  • Рівне — +9-20%;
  • Суми — +13-34%;
  • Вінниця — +10-31%;
  • Чернівці — +13%;
  • Хмельницький — +16-17%;
  • Луцьк — +22%;
  • Київ — +1-11%;
  • Харків — +4-9%;
  • Львів — +13-17%;
  • Миколаїв — +18%;
  • Дніпро — +5-7%.

У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася.

Середня ціна квартир на вторинці по містах України

Медіанна ціна по однокімнатним квартирам в Україні

Фото 2 — Ціни на вторинці в Україні в серпні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна найдорожчої однокімнатної квартири на вторинці по містах України — серпень 2026
Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:

  • Львів — 74 000 $;
  • Київ — 72 000 $;
  • Ужгород — 60 600 $;
  • Луцьк — 59 900 $;
  • Вінниця — 58 900 $;
  • Рівне — 56 700 $;
  • Чернівці — 55 000 $;
  • Житомир — 55 000 $;
  • Тернопіль — 54 000 $;
  • Одеса — 49 000 $;
  • Черкаси — 47 500 $;
  • Івано-Франківськ — 45 000 $.

Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у серпні 2026 відносяться:

  • Хмельницький — 42 000 $;
  • Полтава — 40 000 $;
  • Чернігів — 33 000 $;
  • Дніпро — 31 000 $;
  • Кропивницький — 31 000 $.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Суми — 24 900 $;
  • Харків — 24 000 $;
  • Миколаїв — 23 500 $;
  • Запоріжжя — 16 900 $.

Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні

Фото 3 — Ціни на вторинці в Україні в серпні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинці по містах України — серпень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:

  • Київ — 110 000 $;
  • Ужгород — 106 000 $;
  • Львів — 104 000 $;
  • Чернівці — 85 000 $;
  • Вінниця — 75 700 $;
  • Тернопіль — 75 000 $;
  • Рівне — 72 800 $;
  • Черкаси — 71 000 $;
  • Одеса — 68 000 $;
  • Івано-Франківськ — 66 800 $;
  • Житомир — 66 000 $.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у серпні 2026 року формують міста:

  • Хмельницький — 60 000 $;
  • Полтава — 56 000 $;
  • Чернігів — 53 000 $;
  • Дніпро — 46 000 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Харків — 38 500 $;
  • Миколаїв — 31 000 $;
  • Запоріжжя — 24 000 $.

Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні

Фото 4 — Ціни на вторинці в Україні в серпні 2026 (інфографіка)
Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинці по містах України — серпень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

  • Київ — 151 000 $;
  • Львів — 134 000 $;
  • Чернівці — 108 000 $;
  • Тернопіль — 92 000 $;
  • Одеса — 87 000 $;
  • Ужгород — 86 000 $;
  • Вінниця — 85 000 $;
  • Івано-Франківськ — 84 000 $;
  • Черкаси — 76 300 $;
  • Хмельницький — 73 500 $;
  • Полтава — 69 000 $;
  • Рівне — 69 000 $.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у серпні 2026 року формують міста:

  • Дніпро — 63 000 $;
  • Чернігів — 61 000 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

  • Суми — 46 800 $;
  • Миколаїв — 42 500 $;
  • Запоріжжя — 32 000 $.

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