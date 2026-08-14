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Ціни на вторинці в Україні в серпні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на серпень 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у серпні 2026 року з інфографікою по ключових тенденціях — у цьому матеріалі.
- Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
- Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
Станом на серпень 2026 року вторинний ринок України зберігає стійку висхідну динаміку в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:
- Тернопіль — +21-35%;
- Одеса — +8-11%;
- Рівне — +9-20%;
- Суми — +13-34%;
- Вінниця — +10-31%;
- Чернівці — +13%;
- Хмельницький — +16-17%;
- Луцьк — +22%;
- Київ — +1-11%;
- Харків — +4-9%;
- Львів — +13-17%;
- Миколаїв — +18%;
- Дніпро — +5-7%.
У Луцьку, Рівному та Херсоні вартість квартир за рік фактично не змінилася.
Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Медіанна ціна по однокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:
- Львів — 74 000 $;
- Київ — 72 000 $;
- Ужгород — 60 600 $;
- Луцьк — 59 900 $;
- Вінниця — 58 900 $;
- Рівне — 56 700 $;
- Чернівці — 55 000 $;
- Житомир — 55 000 $;
- Тернопіль — 54 000 $;
- Одеса — 49 000 $;
- Черкаси — 47 500 $;
- Івано-Франківськ — 45 000 $.
Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у серпні 2026 відносяться:
- Хмельницький — 42 000 $;
- Полтава — 40 000 $;
- Чернігів — 33 000 $;
- Дніпро — 31 000 $;
- Кропивницький — 31 000 $.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Суми — 24 900 $;
- Харків — 24 000 $;
- Миколаїв — 23 500 $;
- Запоріжжя — 16 900 $.
Медіанна ціна по двокімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:
- Київ — 110 000 $;
- Ужгород — 106 000 $;
- Львів — 104 000 $;
- Чернівці — 85 000 $;
- Вінниця — 75 700 $;
- Тернопіль — 75 000 $;
- Рівне — 72 800 $;
- Черкаси — 71 000 $;
- Одеса — 68 000 $;
- Івано-Франківськ — 66 800 $;
- Житомир — 66 000 $.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у серпні 2026 року формують міста:
- Хмельницький — 60 000 $;
- Полтава — 56 000 $;
- Чернігів — 53 000 $;
- Дніпро — 46 000 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 38 500 $;
- Миколаїв — 31 000 $;
- Запоріжжя — 24 000 $.
Медіанна ціна по трикімнатним квартирам в Україні
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:
- Київ — 151 000 $;
- Львів — 134 000 $;
- Чернівці — 108 000 $;
- Тернопіль — 92 000 $;
- Одеса — 87 000 $;
- Ужгород — 86 000 $;
- Вінниця — 85 000 $;
- Івано-Франківськ — 84 000 $;
- Черкаси — 76 300 $;
- Хмельницький — 73 500 $;
- Полтава — 69 000 $;
- Рівне — 69 000 $.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у серпні 2026 року формують міста:
- Дніпро — 63 000 $;
- Чернігів — 61 000 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Суми — 46 800 $;
- Миколаїв — 42 500 $;
- Запоріжжя — 32 000 $.
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