Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,01

EUR

51,55

--0,06

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,88

51,70

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на вторичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)

Украина, недвижимость, стоимость
Цены на вторичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жильё в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на август 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет устойчивую восходящую динамику в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:

  • Тернополь — +21-35%;
  • Одесса — +8-11%;
  • Ровно — +9-20%;
  • Сумы — +13-34%;
  • Винница — +10-31%;
  • Черновцы — +13%;
  • Хмельницкий — +16-17%;
  • Луцк — +22%;
  • Киев — +1-11%;
  • Харьков — +4-9%;
  • Львов — +13-17%;
  • Николаев — +18%;
  • Днепр — +5-7%.

В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась.

Средняя цена квартир на вторичном рынке по городам Украины

Медианная цена по однокомнатным квартирам в Украине

Фото 2 — Цены на вторичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичном рынке по городам Украины — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:

  • Львов — 74 000 $;
  • Киев — 72 000 $;
  • Ужгород — 60 600 $;
  • Луцк — 59 900 $;
  • Винница — 58 900 $;
  • Ровно — 56 700 $;
  • Черновцы — 55 000 $;
  • Житомир — 55 000 $;
  • Тернополь — 54 000 $;
  • Одесса — 49 000 $;
  • Черкассы — 47 500 $;
  • Ивано-Франковск — 45 000 $.

В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичном рынке в августе 2026 относятся:

  • Хмельницкий — 42 000 $;
  • Полтава — 40 000 $;
  • Чернигов — 33 000 $;
  • Днепр — 31 000 $;
  • Кропивницкий — 31 000 $.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичном рынке предлагают такие города:

  • Сумы — 24 900 $;
  • Харьков — 24 000 $;
  • Николаев — 23 500 $;
  • Запорожье — 16 900 $.

Медианная цена по двухкомнатным квартирам в Украине

Фото 3 — Цены на вторичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке по городам Украины — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичном рынке в Украине представлен в таких городах:

  • Киев — 110 000 $;
  • Ужгород — 106 000 $;
  • Львов — 104 000 $;
  • Черновцы — 85 000 $;
  • Винница — 75 700 $;
  • Тернополь — 75 000 $;
  • Ровно — 72 800 $;
  • Черкассы — 71 000 $;
  • Одесса — 68 000 $;
  • Ивано-Франковск — 66 800 $;
  • Житомир — 66 000 $.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в августе 2026 года формируют города:

  • Хмельницкий — 60 000 $;
  • Полтава — 56 000 $;
  • Чернигов — 53 000 $;
  • Днепр — 46 000 $.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичном рынке предлагают такие города:

  • Харьков — 38 500 $;
  • Николаев — 31 000 $;
  • Запорожье — 24 000 $.

Медианная цена по трёхкомнатным квартирам в Украине

Фото 4 — Цены на вторичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)
Медианная цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке по городам Украины — август 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

  • Киев — 151 000 $;
  • Львов — 134 000 $;
  • Черновцы — 108 000 $;
  • Тернополь — 92 000 $;
  • Одесса — 87 000 $;
  • Ужгород — 86 000 $;
  • Винница — 85 000 $;
  • Ивано-Франковск — 84 000 $;
  • Черкассы — 76 300 $;
  • Хмельницкий — 73 500 $;
  • Полтава — 69 000 $;
  • Ровно — 69 000 $.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке в августе 2026 года формируют города:

  • Днепр — 63 000 $;
  • Чернигов — 61 000 $.

Самые доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир на вторичном рынке предлагают такие города:

  • Сумы — 46 800 $;
  • Николаев — 42 500 $;
  • Запорожье — 32 000 $.

Читайте также информацию об актуальных ценах на недвижимость в материалах:

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности