Цены на вторичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости , в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жильё в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на август 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет устойчивую восходящую динамику в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:

Тернополь — +21-35%;

Одесса — +8-11%;

Ровно — +9-20%;

Сумы — +13-34%;

Винница — +10-31%;

Черновцы — +13%;

Хмельницкий — +16-17%;

Луцк — +22%;

Киев — +1-11%;

Харьков — +4-9%;

Львов — +13-17%;

Николаев — +18%;

Днепр — +5-7%.

В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась.

Средняя цена квартир на вторичном рынке по городам Украины

Медианная цена по однокомнатным квартирам в Украине

Медианная цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичном рынке по городам Украины — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:

Львов — 74 000 $;

Киев — 72 000 $;

Ужгород — 60 600 $;

Луцк — 59 900 $;

Винница — 58 900 $;

Ровно — 56 700 $;

Черновцы — 55 000 $;

Житомир — 55 000 $;

Тернополь — 54 000 $;

Одесса — 49 000 $;

Черкассы — 47 500 $;

Ивано-Франковск — 45 000 $.

В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичном рынке в августе 2026 относятся:

Хмельницкий — 42 000 $;

Полтава — 40 000 $;

Чернигов — 33 000 $;

Днепр — 31 000 $;

Кропивницкий — 31 000 $.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичном рынке предлагают такие города:

Сумы — 24 900 $;

Харьков — 24 000 $;

Николаев — 23 500 $;

Запорожье — 16 900 $.

Медианная цена по двухкомнатным квартирам в Украине

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке по городам Украины — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичном рынке в Украине представлен в таких городах:

Киев — 110 000 $;

Ужгород — 106 000 $;

Львов — 104 000 $;

Черновцы — 85 000 $;

Винница — 75 700 $;

Тернополь — 75 000 $;

Ровно — 72 800 $;

Черкассы — 71 000 $;

Одесса — 68 000 $;

Ивано-Франковск — 66 800 $;

Житомир — 66 000 $.

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в августе 2026 года формируют города:

Хмельницкий — 60 000 $;

Полтава — 56 000 $;

Чернигов — 53 000 $;

Днепр — 46 000 $.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичном рынке предлагают такие города:

Харьков — 38 500 $;

Николаев — 31 000 $;

Запорожье — 24 000 $.

Медианная цена по трёхкомнатным квартирам в Украине

Медианная цена трёхкомнатной квартиры на вторичном рынке по городам Украины — август 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

Киев — 151 000 $;

Львов — 134 000 $;

Черновцы — 108 000 $;

Тернополь — 92 000 $;

Одесса — 87 000 $;

Ужгород — 86 000 $;

Винница — 85 000 $;

Ивано-Франковск — 84 000 $;

Черкассы — 76 300 $;

Хмельницкий — 73 500 $;

Полтава — 69 000 $;

Ровно — 69 000 $.

Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке в августе 2026 года формируют города:

Днепр — 63 000 $;

Чернигов — 61 000 $.

Самые доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир на вторичном рынке предлагают такие города:

Сумы — 46 800 $;

Николаев — 42 500 $;

Запорожье — 32 000 $.

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