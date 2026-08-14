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Цены на вторичном рынке в Украине в августе 2026 (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на август 2026 года. Подробный обзор цен на вторичное жильё в августе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
- Средняя цена квартир на вторичном рынке по городам Украины
Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
По состоянию на август 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет устойчивую восходящую динамику в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом измерении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:
- Тернополь — +21-35%;
- Одесса — +8-11%;
- Ровно — +9-20%;
- Сумы — +13-34%;
- Винница — +10-31%;
- Черновцы — +13%;
- Хмельницкий — +16-17%;
- Луцк — +22%;
- Киев — +1-11%;
- Харьков — +4-9%;
- Львов — +13-17%;
- Николаев — +18%;
- Днепр — +5-7%.
В Луцке, Ровно и Херсоне стоимость квартир за год фактически не изменилась.
Средняя цена квартир на вторичном рынке по городам Украины
Медианная цена по однокомнатным квартирам в Украине
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:
- Львов — 74 000 $;
- Киев — 72 000 $;
- Ужгород — 60 600 $;
- Луцк — 59 900 $;
- Винница — 58 900 $;
- Ровно — 56 700 $;
- Черновцы — 55 000 $;
- Житомир — 55 000 $;
- Тернополь — 54 000 $;
- Одесса — 49 000 $;
- Черкассы — 47 500 $;
- Ивано-Франковск — 45 000 $.
В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичном рынке в августе 2026 относятся:
- Хмельницкий — 42 000 $;
- Полтава — 40 000 $;
- Чернигов — 33 000 $;
- Днепр — 31 000 $;
- Кропивницкий — 31 000 $.
Более доступные цены на покупку квартир на вторичном рынке предлагают такие города:
- Сумы — 24 900 $;
- Харьков — 24 000 $;
- Николаев — 23 500 $;
- Запорожье — 16 900 $.
Медианная цена по двухкомнатным квартирам в Украине
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичном рынке в Украине представлен в таких городах:
- Киев — 110 000 $;
- Ужгород — 106 000 $;
- Львов — 104 000 $;
- Черновцы — 85 000 $;
- Винница — 75 700 $;
- Тернополь — 75 000 $;
- Ровно — 72 800 $;
- Черкассы — 71 000 $;
- Одесса — 68 000 $;
- Ивано-Франковск — 66 800 $;
- Житомир — 66 000 $.
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в августе 2026 года формируют города:
- Хмельницкий — 60 000 $;
- Полтава — 56 000 $;
- Чернигов — 53 000 $;
- Днепр — 46 000 $.
Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичном рынке предлагают такие города:
- Харьков — 38 500 $;
- Николаев — 31 000 $;
- Запорожье — 24 000 $.
Медианная цена по трёхкомнатным квартирам в Украине
Самый дорогой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Киев — 151 000 $;
- Львов — 134 000 $;
- Черновцы — 108 000 $;
- Тернополь — 92 000 $;
- Одесса — 87 000 $;
- Ужгород — 86 000 $;
- Винница — 85 000 $;
- Ивано-Франковск — 84 000 $;
- Черкассы — 76 300 $;
- Хмельницкий — 73 500 $;
- Полтава — 69 000 $;
- Ровно — 69 000 $.
Средний ценовой сегмент трёхкомнатных квартир на вторичном рынке в августе 2026 года формируют города:
- Днепр — 63 000 $;
- Чернигов — 61 000 $.
Самые доступные предложения на рынке трёхкомнатных квартир на вторичном рынке предлагают такие города:
- Сумы — 46 800 $;
- Николаев — 42 500 $;
- Запорожье — 32 000 $.
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