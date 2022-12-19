ЕС выделяет 19,5 миллионов евро на строительство социального жилья во Львове

Еврокомиссия подписала соглашение со Львовом о выделении 19,5 миллиона евро на строительство социального жилья для украинцев, пострадавших в результате войны.

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Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Европейская комиссия выделит 19.5 миллионов евро на строительство социального жилья во Львове для пострадавших от войны украинцев. Такое соглашение подписали с Екатериной Матерновой, которая возглавляет группу поддержки Украины в ЕС", - отметил Садовый.

Он напомнил, что 23 декабря завершается международный архитектурный конкурс на строительство жилья.

Архитекторы должны предложить качественный проект, который в кратчайшие сроки будет реализован.

"Впервые столь большую сумму Еврокомиссия выделяет именно на город. Этот грант является еще одним хорошим знаком солидарности с Украиной и украинским народом", - подчеркнул Садовый.

Отметим, что на Львовщине функционирует три модульных городка. Приют в них получили более 1000 переселенцев.