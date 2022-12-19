ЄС виділяє 19,5 мільйонів євро на будівництво соціального житла у Львові

Єврокомісія підписала угоду зі Львовом про виділення 19,5 мільйона євро на будівництво соціального житла для українців, які постраждали внаслідок війн

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Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Європейська комісія виділить 19.5 мільйонів євро на будівництво соціального житла у Львові для українців, які постраждали від війни. Таку угоду підписали з Катериною Матерновою, яка очолює групу підтримки України в ЄС", - зазначив Садовий.

Він зауважив, що 23 грудня завершується міжнародний архітектурний конкурс на будівництво цього житла.

Архітектори мають запропонувати якісний проєкт, який у найкоротші терміни буде реалізовано.

"Вперше таку велику суму Єврокомісія виділяє саме на місто. Цей грант є ще одним добрим знаком солідарності з Україною та українським народом", - підкреслив Садовий.

Зазначимо, на Львівщині функціонує три модульні містечка. Притулок у них отримали понад 1000 переселенців.