Модульне містечко для позбавлених житла через війну відкрили у ще одному передмісті Києва

Модульне містечко для тимчасового проживання людей, що залишилися без власних домівок через війну, 18 грудня відкрили у селі Горенка Гостомельської громади. Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, на відкритті побував заступник її голови Микола Бойко

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Воно складається з двох секцій, кожна з яких містить 22 кімнати для проживання. Містечко розраховане на одночасне тимчасове розміщення 176 осіб.

Вказано, що кімнати укомплектовані всім необхідним для комфортного перебування, зокрема там є меблі та речі першої необхідності.

Для мешканців модульного містечка функціонують кухні з побутовою технікою та кухонним приладдям. Також є окремі модулі, що передбачають розміщення їдалень та санвузлів. Для дітей, які проживатимуть там, передбачені дитячі кімнати.

Фото: Київська ОВА Фото: Київська ОВА Фото: Київська ОВА Фото: Київська ОВА

Цей об'єкт, як і попередні аналогічні, встановлено за сприяння уряду Польщі. Нагадаємо, що схожі модульні містечка вже успішно функціонують в Ірпені, Бучі, Бородянці, Макарові, Іванкові та в інших населених пунктах, що зазнали значних пошкоджень внаслідок російської військової агресії.

Нагадаємо також, що такі модульні містечка створено, зокрема, у селі Новоселівка Чернігівської області, а перші такі об'єкти з'явилися ще навесні у Львові. Наприкінці жовтня відкрили модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб і у Василькові Київської області.