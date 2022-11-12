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В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на 276 квартир

В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на 276 квартир

У місті Ірпінь Київської області розпочали будівництво нового модульного містечка на території колишнього санаторію "Ластівка".

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Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, будівництво стало можливим завдяки співпраці Міністерства розвитку громад та територій, уряду Польщі, уряду і посольства Фінляндії та Ірпінської громади.

Маркушин зазначив, що Фінляндія надала 12 таунхаусів по три квартири в кожному, а це 36 квартир.

Фото 2 — В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на 276 квартир

Польща забезпечує житло громадянам для спорудження 240 квартир.

"Загалом у модульному містечку на "Ластівці" буде 276 квартир для ірпінчан, які втратили своє житло внаслідок російської агресії", - заявив Маркушин.

Фото 3 — В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на 276 квартир

Він підкреслив, що це найбільший проєкт в Україні по забезпеченню соціальним житлом постраждалих громадян.

Нагадаємо, раніше в рамках співпраці з Польщею було відкрито та заселено 11 модульних містечок для понад 3500 осіб у деокупованих населених пунктах Київської (Ірпінь, БучаБородянка, Макарів) та Чернігівської (село Новоселівка) областей, а також у Львові.

Автор:
Світлана Манько