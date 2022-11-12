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В Ирпене начали строительство модульного городка на 276 квартир
В городе Ирпень Киевской области приступили к строительству нового модульного городка на территории бывшего санатория "Ласточка".
Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
По его словам, строительство стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства развития общин и территорий, правительства Польши, правительства и посольства Финляндии и Ирпенской общины.
Маркушин отметил, что Финляндия предоставила 12 таунхаусов по три квартиры в каждом, а это 36 квартир.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Польша обеспечивает жилье гражданам для строительства 240 квартир.
"В общей сложности в модульном городке будет 276 квартир для ирпинчан, которые потеряли свое жилье в результате российской агрессии", - заявил Маркушин.
Он подчеркнул, что это самый крупный проект в Украине по обеспечению социальным жильем пострадавших граждан.
Напомним, ранее в рамках сотрудничества с Польшей было открыто и заселено 11 модульных городков для более 3500 человек в деоккупированных населенных пунктах Киевской (Ирпень, Буча, Бородянка, Макаров) и Черниговской ( село Новоселовка ) областей, а также во Львове .