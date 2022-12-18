Модульный городок для лишенных жилья из-за войны открыли в еще одном пригороде Киева

Модульный городок для временного проживания людей, оставшихся без собственных домов из-за войны, 18 декабря открыли в селе Горенка Гостомельской общины. Как сообщает Киевская областная военная администрация, на открытии побывал заместитель ее главы Николай Бойко.

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Городок состоит из двух секций, каждая из которых содержит 22 комнаты для проживания. Он рассчитан на одновременное размещение 176 человек.

Указано, что комнаты укомплектованы всем необходимым для комфортного пребывания, в частности, там есть мебель и вещи первой необходимости.

Для жителей модульного города функционируют кухни с бытовой техникой и кухонными принадлежностями. Также есть отдельные модули, предусматривающие размещение столовых и санузлов. Для детей, которые будут там проживать, предусмотрены детские комнаты.

Фото: Киевская ОВА Фото: Киевская ОВА Фото: Киевская ОВА Фото: Киевская ОВА

Этот объект, как и предыдущие аналогичные, установлен при содействии правительства Польши. Напомним, что подобные модульные городки уже успешно функционируют в Ирпене, Буче, Бородянке, Макарове, Иванкове и в других населенных пунктах, которые получили значительные повреждения в результате российской военной агрессии.

Напомним также, что такие модульные городки созданы, в частности, в селе Новоселовка Черниговской области, а первые такие объекты появились еще весной во Львове. В конце октября был открыт модульный городок для внутренне перемещенных лиц и в Василькове Киевской области.