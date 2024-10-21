"єОселя": за неделю украинцы получили 141 кредит на приобретение жилья

За прошедшую неделю украинцы оформили 141 кредит на 239 млн грн на приобретение жилья по программе доступных кредитов "єОселя". За все время действия программы 13 579 семей получили кредиты на сумму более 21,8 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Согласно сообщению, кредиты под 3% получили:

71 военнослужащих и силовиков;

9 педагогов;

14 медиков;

4 ученых.

Кредиты под 7% получили:

30 украинцев без собственного жилья;

6 ВПЛ;

7 ветеранов.

Больше всего кредитов выдано в Киевской области — 44, городе Киеве — 29, Ивано-Франковской и Львовской областях — по 8.

Добавим, что с начала 2024 года украинцы взяли 7254 кредита на 12,4 млрд грн на приобретение жилья по программе "єОселя". Большинство кредитов (70,3%) украинцы оформили на приобретение жилья на вторичном рынке — 5097 жилых объектов, у застройщика приобретено 1651 объект недвижимости, из них 506 объектов — на этапе строительства.

Также стоит отметить, что доля первичного рынка среди выданных кредитов увеличивается, ведь программа для большинства граждан становится ориентированной на новое жилье — недавно правительство приняло соответствующее решение.

Напомним, военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут взять кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

Облегченные условия для молодежи и ВПЛ

В августе правительство внесло ряд изменений в условия предоставления льготных кредитов по государственной программе ипотечного кредитования "єОселя", чтобы упростить доступ к ней для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и молодежи. Также ставка по ипотеке "єОселя" изменится с 11-го года погашения кредита.

Отмечается, что молодые заемщики до 25 лет включительно смогут получить ипотеку с первым взносом от 10% (вместо 20%).

Напомним, глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ранее заявляла, что условия участия украинцев в государственной ипотечной программе "єОселя" должны пересмотреть, учитывая, что действующие правила не помогают решению жилищного вопроса миллионов граждан, в том числе вынужденных переселенцев.

Она отмечала, что важно вдвое уменьшить кредитную ставку по программе и размер первого взноса, а также разрешить кредитовать жилье, которому более 3 лет и сельские дома.