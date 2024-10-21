"єОселя": за тиждень українці отримали 141 кредит на придбання житла

За минулий тиждень українці оформили 141 кредит на 239 млн грн на придбання житла за програмою доступних кредитів "єОселя". За весь час дії програми 13 579 родин отримали кредити на суму понад 21,8 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Згідно з повідомленням, кредити під 3% отримали:

71 військовослужбовців та силовиків;

9 педагогів;

14 медиків;

4 науковці.

Кредити під 7% отримали:

30 українці без власного житла;

6 ВПО;

7 ветеранів.

Найбільше кредитів видано у Київській області — 44, місті Києві — 29, Івано-Франківській та Львівській областях — по 8.

Додамо, що з початку 2024 року українці взяли 7 254 кредити на 12,4 млрд грн на придбання житла за програмою "єОселя". Більшість кредитів (70,3 %) українці оформили на придбання житла на вторинному ринку — 5 097 житлових об'єктів, у забудовника придбано 1 651 об’єкт нерухомості, з них 506 об’єктів — на етапі будівництва.

Також варто зазначити, що частка первинного ринку серед виданих кредитів збільшується, адже програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове житло — нещодавно уряд схвалив відповідне рішення.

Нагадаємо, військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть взяти кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Полегшені умови для молоді та ВПО

У серпні уряд вніс низку змін до умов надання пільгових кредитів за державною програмою іпотечного кредитування "єОселя", щоб спростити доступ до неї для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та молоді. Також ставка за іпотекою "єОселя" зміниться з 11-го року погашення кредиту.

Зазначається, що молоді позичальники віком до 25 років включно зможуть отримати іпотеку з першим внеском від 10% (замість 20%).

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк раніше заявляла, що умови участі українців у державній іпотечній програмі "єОселя" мають переглянути з огляду на те, що чинні правила не допомагають розв'язанню житлового питання мільйонів громадян, зокрема вимушених переселенців.

Вона наголошувала, що важливо вдвічі зменшити кредитну ставку по програмі та розмір першого внеску, а також дозволити кредитувати житло, якому понад 3 роки, і сільські будинки.