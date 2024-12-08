Как законно вывезти деньги за границу за проданное имущество: советы юристов

Существует несколько вариантов перевезти средства за границу после продажи квартиры или частного дома – это вопрос актуальный для украинских беженцев, продающих имущество дистанционно. Delo.ua расспросил юристов, как это сделать законно и безопасно.

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По закону, в Украине все операции с суммой более 50 тысяч гривен должны производиться в безналичной форме и только в гривне — со счета покупателя на счет продавца. Однако на практике большинство сделок совершается за наличные, поскольку не предусмотрена никакая ответственность за нарушение денежного обращения между физическими лицами.

В тоже время если эти средства будут перевозиться за границу, их обязательно следует оформить в банке – ведь на границе необходимо предоставить квитанцию о снятии средств, срок действия документа – не более 90 дней, отметил юрист по недвижимости Андрей Ставнюк. "Если квитанции о снятии средств нет, эти средства не имеют необходимого подтверждения. Их не пропустят таможенники", — пояснил он.

С учетом военного положения и введенных лимитов на вывод средств за границу получить деньги за проданное имущество можно только тремя способами, рассказала адвокат компании "Приказ" Delo.ua Наталья Чацкис.

Вариант №1 — перевести оплату в криптовалюте. Если продавец не готов к таким операциям, есть более обычные, стандартные варианты.

Вариант №2 — покупатель проводит оплату в безналичной форме на украинский счёт продавца. Далее он использует свою украинскую карту и рассчитывается ею за границей.

"Через введенные лимиты за границей вы сможете использовать свою украинскую карту исключительно в пределах 100 тысяч гривен в месяц. Дополнительно вы можете еще на 50 000 грн купить валюту, то есть с гривневой карты перевести на украинскую валютную карту еще эквивалент 50,000 грн в месяц. Все равно получается, что общий лимит на ваши расходы за границей с украинской карты – это максимум 150 000 грн в месяц", — объяснила адвокат.

Скорее всего, за полученные в Украине деньги, которые покупатель перевел на украинский счет продавцу, сразу купить себе квартиру за границей будет невозможно. "Он сможет лишь постепенно использовать эти средства с учетом лимита. Наличные деньги с украинской карты за границей вообще можно снять только в пределах 12,5 тысяч гривен в неделю", — подчеркнула Чацкис.

Перевод с украинского счета на иностранный подпадает под тот же лимит в 100 тысяч гривен.

Вариант №3 — вывезти наличные через границу. Для этого метода следует учесть несколько принципиальных аспектов.

Во-первых, без декларирования можно вывезти только эквивалент до 10 тысяч евро. Такую сумму сам покупатель (или его друзья, родственники) просто берет с собой и пересекает границу. Но очевидно, что стоимость недвижимости больше, поэтому, чтобы перевезти всю сумму, нужно будет заполнить декларацию – бланк декларации утвержден Постановлением КМУ №203.

Во-вторых, если речь идет о сумме более 10 тысяч евро, то в декларацию нужно приложить банковские документы о снятии этих средств со счетов в банках. То есть на границе нужно предъявлять не договор купли-продажи, а квитанцию о том, что эти деньги были сняты со счета продавца, отмечает юрист.

Кроме того, перевозить через границу более 10 тысяч евро может только владелец этих средств – даже представитель по доверенности не может, объясняет Чацкис.

Следовательно, если покупатель оплатит продавцу по безналичному расчету, но его в Украине нет, то деньги со счета, конечно, может снять представитель, если это будет перечислено в его полномочиях в доверенности.

"Однако перевезти более 10 тысяч евро представитель тоже не сможет. Потому что деньги сняты не с его счета. Таможня увидит это по квитанции и не пропустит представителя с этой суммой", — добавила юрист.

По ее словам, оплатить средства сразу на счет представителя покупатель не сможет: нотариус не удостоверит такой договор и вряд ли на это покупатель согласится.

"Если же покупатель оплатит наличными, то без квитанции везти наличные через границу нельзя (свыше 10 тыс. евро). Деньги нужно сначала положить на счет, а потом снять. Также представитель не сможет положить эти деньги на свой счет, ведь у него не будет подтверждение происхождения средств. Это ведь не его средства, а продавца", — пояснила Чапкис.

Лучшим решением в этом случае, по ее словам, будут первые два варианта, или просить, чтобы кто-то из родных частями вывозил средства за границу без превышения лимита в 10 тыс евро.

Также адвокат не рекомендует перевозить средства в чемодане без декларирования. В случае утаивания перевозки средств можно получить штраф в размере 20% от суммы, превышающей разрешенную.

"Например, вы перевозите 30 000 евро, но разрешено без декларирования везти 10 000 евро, при этом вы о них не говорите. Тогда на незадекларированные 20 000 евро будет наложен штраф 4 тысячи евро. И при этом даже уплата штрафа все равно не позволит вам провезти наличные без подачи декларации и банковских документов о том, что вы сняли эту сумму со своего счета", — подчеркнула эксперт.

О других нюансах процедуры продажи недвижимости из-за границы читайте в статье "Как продать квартиру дистанционно: нюансы процедуры, риски и варианты получения средств".