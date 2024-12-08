Як законно вивезти кошти за кордон за продане майно: поради юристів

Існує кілька варіантів перевезти кошти за кордон після продажу квартири чи приватного будинку - це питання актуально для українських біженців, які продають майно дистанційно. Delo.ua розпитало юристів, як це зробити законно і безпечно.

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За законом, в Україні усі операції з сумою понад 50 тисяч гривень мають здійснюватись у безготівковій формі і лише у гривні - з рахунку покупця на рахунок продавця. Проте на практиці більшість угод відбувається за готівку, оскільки не передбачено жодної відповідальності за порушення грошового обігу між фізичними особами.

Проте якщо ці кошти будуть перевозитись за кордон, їх слід оформили в банку - адже на кордоні слід надати квитанцію про зняття коштів, термін дії документу - не більше 90 днів, зауважив юрист з нерухомості Андрій Ставнюк. "Якщо квитанції про зняття коштів немає, ці кошти вважаються без необхідного підтвердження. Їх не пропустять митники", - пояснив він.

З урахуванням воєнного стану і запроваджених лімітів на виведення коштів за кордон отримати гроші за продане майно можна лише трьома способами, розповіла Delo.ua адвокат компанії "Наказ" Наталія Чацкіс.

Варіант №1 - перевести оплату в криптовалюті. Якщо продавець не готовий до таких операцій, є більш звичні, стандартні варіанти.

Варіант №2 - покупець проводить оплату в безготівковій формі на український рахунок продавця. Далі він використовуєте свою українську карту і розраховується нею за кордоном.

"Через введені ліміти за кордоном ви зможете використовувати свою українську карту виключно в межах 100 тисяч гривень в місяць. Додатково ви можете ще на 50 000 грн купити валюту, тобто з гривневої карти перевести на українську валютну карту ще еквівалент 50,000 грн в місяць. Усе одно виходить, що загальний ліміт на ваші витрати за кордоном з української карти - це максимум 150 000 грн на місяць", - пояснила адвокатка.

Швидше за все за отримані в Україні гроші, які покупець перевів на український рахунок продавцю, одразу купити собі квартиру за кордоном буде неможливо. "Він зможе лише поступово використовувати ці кошти з урахуванням ліміту. Готівку з української карти за кордоном взагалі можна зняти лише в межах 12,5 тисяч гривень на тиждень", - наголосила Чацкіс.

Переказ з українського рахунку на іноземний підпадає під той самий ліміт у 100 тисяч гривень.

Варіант №3 - вивезти готівку через кордон. Для цього способу слід враховувати кілька важливих нюансів.

По-перше, без декларування можна вивезти лише еквівалент суми до 10 тисяч євро. Таку суму сам покупець (чи його друзі, родичі) просто бере з собою і перетинає кордон. Але очевидно, що вартість нерухомості є більшою, тож, щоб перевезти усю суму, треба буде заповнити декларацію - бланк декларації затверджено Постановою КМУ №203.

По-друге, якщо мова йде про суму понад 10 тисяч євро, то до декларації треба докласти банківські документи про зняття цих коштів з власних рахунків у банках. Тобто на кордоні треба пред'являти не договір купівлі-продажу, а квитанцію про те, що ці гроші були знятті з рахунку продавця, наголошує юристка.

Окрім того, перевозити через кордон більше 10 тисяч євро може лише власник цих коштів - навіть представник по довіреності не може, пояснює Чацкіс.

Отже, якщо покупець оплатить продавцю по безготівковому розрахунку, але його в Україні нема, то гроші з рахунку звісно може зняти представник, якщо це буде перераховано а його повноваженнях у довіреності.

"Проте перевезти понад 10 тисяч євро представник теж не зможе. Бо гроші зняті не з його рахунку. Митниця побачить це по квитанції і не пропустить представника з цією сумою", - додала правник.

За її словами, оплатити кошти одразу на рахунок представника покупець не зможе: нотаріус не засвідчить такий договір, і навряд чи на це покупець погодиться.

"Якщо ж покупець оплатить готівкою, то без квитанції везти готівку через кордон не можна (понад 10 тис євро). Гроші треба спочатку покласти на рахунок, а потім зняти. Також представник не зможе покласти ці гроші на свій рахунок, адже в нього не буде підтвердження походження коштів. Це ж не його кошти, а продавця", - пояснила Чапкіс.

Найкращим рішенням у цьому випадку,за її словами, будуть перші два варіанти, або просити щоб хтось із рідних частинами вивозив кошти за кордон без перевищення ліміту в 10 тис євро.

Також адвокатка не рекомендує перевозити кошти у валізі без декларування. У випадку приховування перевезення коштів можна отримати штраф у розмірі 20% від суми, що перевищує дозволену.

"Наприклад, ви перевозите 30 000 євро, але дозволено без декларування везти 10 000 євро, при цьому ви про них не говорите. Тоді на незадекларовані 20 000 євро буде накладено штраф 4 тисячі євро. І при цьому навіть сплата штрафу все одно не дозволить вам провезти готівку без подачі декларації іі банківських документів про те, що ви зняли цю суму зі свого рахунку", - наголосила експертка.

Про інші нюанси процедуру продажі нерухомостіз-закордону читайте в статті "Як продати квартиру дистанційно: нюанси процедури, ризики і варіанти отримання коштів".