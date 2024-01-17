Какой алгоритм регистрации специального имущественного права на будущие объекты недвижимости

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ) продолжается государственная регистрация специальных имущественных прав на объекты незавершенного строительства и будущие объекты недвижимости. Это позволит защитить вклады инвесторов в новое жилье.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что сегодня на портале ЕГЕСБ доступны 43 зарегистрированных заявления от заказчиков строительства, а пользователями е-Cистемы начато внесение сведений и создание документов, необходимых для регистрации специальных имущественных прав более чем на 80 объектов строительства.

Одним из ключевых шагов для этого является начальная регистрация в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ) каждого будущего объекта недвижимости как составной части дома. Это означает, что заказчик строительства, намеренный продавать будущие квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, должен обязательно зарегистрировать специальное имущественное право на каждый из этих объектов как будущий объект недвижимости одновременно с регистрацией специального имущественного права на раздельный объект строительства – многоквартирный дом. Дополнительно заказчик должен определить процент от площади будущего объекта недвижимости, включенного в гарантийную долю", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что начальная регистрация возможна после внесения/создания/получения определенных документов в ЕГЭСБ:

получение технических условий;

получение градостроительных условий и ограничений;

внесение задания на проектирование;

внесение проектной документации с идентификаторами;

внесение экспертного отчета;

утверждение проектной документации;

получение документа, дающего право на выполнение строительных работ;

получение решения по адресу на каждое здание и составные части при делимости объекта.

Сведения о необходимых документах для регистрации специального имущественного права открыты на публичном портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Цифровизация сферы строительства предотвращает мошеннические схемы с недвижимостью

"Реформируя строительную отрасль, мы обязали всех застройщиков регистрировать специальное имущественное право в ЕГЭСБ. Это не только гарантирует защиту людей, инвестирующих в строительство собственного жилья, от мошенничества, но и поможет создать базу добропорядочных застройщиков", - пояснила председатель Комитета ВРУ по вопросов организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Она добавила, что сегодня на портале ЕГЕСБ уже доступно 43 зарегистрированных заявления от заказчиков строительства, а пользователи е-системы начали вносить сведения и создавать документы, необходимые для регистрации специального имущественного права более чем на 80 объектов строительства.

"Начальная регистрация в ЕГЭСБе каждого будущего объекта недвижимости как составной части дома является одним из ключевых шагов в защите интересов инвесторов строительства. Ведь ее нельзя провести без внесения информации о строительстве и получении ряда документов на е-портале", - подчеркнула глава профильного. Комитета.

В частности, застройщик должен получить градостроительные условия и ограничения, а также разрешение на выполнение строительных работ. Также он обязан внести в е-систему задачи на проектирование, проектную документацию и экспертный отчет.

"Только после этого появляется возможность создать документы, относящиеся к специальному имущественному праву, что с недавних пор является обязательным условием для всех застройщиков. Фактически это оберегает инвесторов от вложения средств в незаконное строительство и связанных с этим проблем", - отметила Шуляк. .

Еще прозрачнее строительство

Все сведения о необходимых документах для регистрации специального имущественного права (СМП) теперь открыты на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ).

Благодаря такому нововведению, каждый украинец сможет проверить будущие объекты недвижимости (МОНы), объекты незавершенного строительства (ОНБ) и получить всю информацию об их строительстве.

К примеру, пользователи могут проверить, имеет ли право застройщик на выполнение строительных работ, а также пересмотреть проектную документацию на строительство, градостроительные условия и ограничения.

Заметим, что специальное имущественное право – разновидность имущественного права на объекты, находящиеся на этапе строительства. Недавно регистрация таких прав в Государственном реестре прав (ДРРП) обязательна для всех застройщиков.

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