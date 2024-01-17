Який алгоритм реєстрації спеціального майнового права на майбутні об'єкти нерухомості

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) триває державна реєстрація спеціальних майнових прав на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості. Це дасть змогу захистити вклади інвесторів у нове житло.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що сьогодні на порталі ЄДЕССБ доступні 43 зареєстровані заяви від замовників будівництва, а користувачами е-Cистеми розпочато внесення відомостей і створення документів, необхідних для реєстрації спеціальних майнових прав більш ніж на 80 об'єктів будівництва.

Одним із ключових кроків для цього є початкова реєстрація у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) кожного майбутнього об’єкту нерухомості як складової частини будинку. Це означає, що замовник будівництва, який має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця, повинен обов'язково зареєструвати спеціальне майнове право на кожен із цих об'єктів як майбутній об’єкт нерухомості одночасно з реєстрацією спеціального майнового права на подільний об’єкт будівництва - багатоквартирний будинок. Додатково замовник має визначити відсоток від площі майбутнього об’єкту нерухомості, включеного до гарантійної частки", - зауважують у відомстві.

Там додають, що початкова реєстрація можлива після внесення/створення/отримання визначених документів у ЄДЕССБ:

отримання технічних умов;

отримання містобудівних умов та обмежень;

внесення завдання на проєктування;

внесення проєктної документації з ідентифікаторами;

внесення експертного звіту;

затвердження проєктної документації;

отримання документа, що дає право на виконання будівельних робіт;

отримання рішення щодо адреси на кожну будівлю та складові частини в разі подільності об'єкта.

Відомості про необхідні документи для реєстрації спеціального майнового права відкрито на публічному порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

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"Реформуючи будівельну галузь, ми зобов’язали всіх забудовників реєструвати спеціальне майнове право у ЄДЕССБ. Це не тільки гарантує захист людей, які інвестують у будівництво власного житла, від шахрайства, але й допоможе створити базу доброчесних забудовників", - пояснила голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Вона додала, що сьогодні на порталі ЄДЕССБ вже доступно 43 зареєстровані заяви від замовників будівництва, а користувачі е-системи почали вносити відомості та створювати документи, необхідні для реєстрації спеціального майнового права більш ніж на 80 об'єктів будівництва.

"Початкова реєстрація у ЄДЕССБ кожного майбутнього об'єкту нерухомості як складової частини будинку є одним з ключових кроків у захисті інтересів інвесторів будівництва. Адже її не можна провести без внесення інформації про будівництво та отримання низки документів на е-порталі", - наголосила голова профільного комітету.

Зокрема забудовник повинен отримати містобудівні умови та обмеження, а також дозвіл на виконання будівельних робіт. Також він зобов’язаний внести до е-системи завдання на проєктування, проєктну документацію та експертний звіт.

"Тільки після цього з’являється можливість створити документи, які стосуються спеціального майнового права, що віднедавна є обов’язковою умовою для всіх забудовників. Фактично це убезпечує інвесторів від вкладання коштів у незаконне будівництво і пов’язаних з цим проблем", - зазначила Шуляк.

Ще прозоріше будівництво

Усі відомості про необхідні документи для реєстрації спеціального майнового права (СМП) відтепер відкрито на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Завдяки такому нововведенню кожен українець зможе перевірити майбутні обʼєкти нерухомості (МОНи), об’єкти незавершеного будівництва (ОНБ) та отримати всю інформацію про їхнє будівництво.

Зокрема, наприклад, користувачі можуть перевірити, чи має право забудовник на виконання будівельних робіт, а також переглянути проєктну документацію на будівництво, містобудівні умови та обмеження.

Зауважимо, спеціальне майнове право – різновид майнового права на об’єкти, які перебувають на етапі будівництва. Віднедавна реєстрація таких прав у Державному реєстрі речових прав (ДРРП) обов’язкова для всіх забудовників.

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