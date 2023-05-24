ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Недвижимость
Дата публикации

На какую сумму и сколько ипотечных кредитов украинцы взяли в марте: данные НБУ

ипотека, ипотека в Украине
Фото: ua.depositphotos.com

За март 2023 года украинские банки выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн. грн.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

Согласно опросу, в марте новый ипотечный кредит выдали два банка, кредитовавших приобретение жилья исключительно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в марте 14,0%, тогда как в феврале – 8,3%.

В разрезе регионов больше всего ипотечных кредитов в марте банки выдали в Киевской области. В регионе подписали 14 договоров на общую сумму 16,1 млн грн, что составляет 41% от общего объема.

Напомним, в конце 2022 года банки несколько улучшили оценки показателей кредитования. Респонденты опроса НБУ отметили рост кредитного спроса со стороны бизнеса и впервые за 2022 год возобновление спроса населения на ипотечные кредиты.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан