- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
На какую сумму и сколько ипотечных кредитов украинцы взяли в марте: данные НБУ
За март 2023 года украинские банки выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн. грн.
Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.
Согласно опросу, в марте новый ипотечный кредит выдали два банка, кредитовавших приобретение жилья исключительно на вторичном рынке недвижимости.
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в марте 14,0%, тогда как в феврале – 8,3%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В разрезе регионов больше всего ипотечных кредитов в марте банки выдали в Киевской области. В регионе подписали 14 договоров на общую сумму 16,1 млн грн, что составляет 41% от общего объема.
Напомним, в конце 2022 года банки несколько улучшили оценки показателей кредитования. Респонденты опроса НБУ отметили рост кредитного спроса со стороны бизнеса и впервые за 2022 год возобновление спроса населения на ипотечные кредиты.
Источник фото: ua.depositphotos.com