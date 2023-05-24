На яку суму та скільки іпотечних кредитів українці взяли в березні: дані НБУ

За березень 2023 року українські банки видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з опитуванням, в березні іпотечний кредит видали два банки, які кредитували придбання житла виключно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в березні 14,0%, тоді як у лютому – 8,3%.

У розрізі регіонів найбільше іпотечних кредитів у березні банки видали в Київський області. Українці підписали 14 договорів на загальну суму 16,1 млн грн, що становить 41% від загального обсягу.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року банки дещо поліпшили оцінки показників кредитування. Респонденти опитування НБУ відзначили зростання кредитного попиту з боку бізнесу та вперше за 2022 рік відновлення попиту населення на іпотечні кредити.

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