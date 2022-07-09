Рада приняла закон о создании условий для комплексного утепления домов

Верховная Рада приняла закон о создании условий для введения комплексной термомодернизации зданий. За принятие в целом соответствующего законопроекта №6485 проголосовало 276 депутатов. Ни один не был против, однако 19 нардепов воздержались (все – из фракции "Европейская солидарность").

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Документ был разработан Министерством развития общин и территорий и подан в парламент Кабинетом министров еще перед войной – 15 февраля (в первом чтении принят 31 мая).

Как отмечают в самом Минрегионе, речь идет о существенном упрощении процесса внедрения энергоэффективных мероприятий в жилых и общественных зданиях и сотрудничестве с Фондом энергоэффективности.

В частности, новый закон предусматривает внедрение систем энергетического менеджмента в зданиях государственного сектора и комплексный подход к формированию политики в сфере энергоэффективности зданий за счет стратегии термомодернизации зданий и создания национальной базы данных энергетических и эксплуатационных характеристик зданий.

Он создает возможность поэтапного финансирования Фондом энергоэффективности проектов термомодернизации, что позволит совладельцам многоэтажек внедрять энергоэффективные меры пошагово; а также возможность привлечения этого фонда к восстановлению поврежденных и разрушенных зданий.

Также предусмотрено включение в грантовые выплаты Фонда энергоэффективности части сопутствующих с энергоэффективными мероприятиями работ, которые являются необходимой и неотъемлемой частью реализации проекта термомодернизации.

"Термомодернизация существующих и строительство новых, современных и энергоэффективных зданий - это инструменты, которые позволят декарбонизировать национальный фонд зданий Украины. Для этого нам необходимо обеспечивать высокий уровень требований к энергоэффективности, делать проекты по термомодернизации повсеместными, а инструменты государственной поддержки более удобными. Именно на это направлен принятый законопроект", - прокомментировал министр Алексей Чернышов.

Отметим при этом, что до войны, в ноябре 2021 года, президент Владимир Зеленский заявлял, что на утепление всех нуждающихся зданий Украине нужно 300 миллиардов гривен, а актуальность вопроса связывал с окончанием контракта на транзит российского газа через Украину после 2024 года.

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