Рада прийняла закон про створення умов для комплексного утеплення будинків

Верховна Рада прийняла закон про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №6485 проголосувало 276 депутатів. Жоден не був проти, але 19 нардепів утримались (всі - з фракції "Європейська солідарність").

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Документ був розроблений Міністерством розвитку громад та територій і поданий в парламент Кабінетом міністрів ще перед війною - 15 лютого (в першому читанні прийнятий 31 травня).

Як зазначають в самому Мінрегіоні, йдеться про суттєве спрощення процесу впровадження енергоефективних заходів у житлових та громадських будівлях та співпраці з Фондом енергоефективності.

Зокрема, новий закон передбачає впровадження систем енергетичного менеджменту в будівлях державного сектору та запровадження комплексного підходу до формування політики у сфері енергоефективності будівель за рахунок стратегії термомодернізації будівель та створення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель.

Він створює можливість поетапного фінансування Фондом енергоефективності проєктів термомодернізації, що дозволить співвласникам багатоповерхівок впроваджувати енергоефективні заходи покроково; а також можливість залучення цього фонду до відбудови пошкоджених та зруйнованих будівель.

Також передбачено включення у грантові виплати Фонду енергоефективності частки супутніх з енергоефективними заходами робіт, які є необхідною та невід’ємною частиною реалізації проєкту термомодернізації.

"Термомодернізація існуючих та будівництво нових, сучасних та енергоефективних будівель — це інструменти, які дозволять декарбонізувати національний фонд будівель України. Для цього нам необхідно забезпечувати високий рівень вимог до енергоефективності, робити проєкти з термомодернізації повсюдними, а інструменти державної підтримки — зручнішими. Саме на це спрямований прийнятий законопроєкт", — прокоментував міністр Олексій Чернишов.

Зазначимо при цьому, що до війни, в листопаді 2021 року, президент Володимир Зеленський заявляв, що на утеплення всіх будівель, які цього потребують, Україні потрібно 300 мільярдів гривень, а актуальність питання пов'язував з закінченням контракту на транзит російського газу через Україну після 2024 року.

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