Самая громкая реформа последнего года – реформа градостроительства. Что о ней думает директор НАБУ

Семен Кривонос, назначенный новым директором Национального антикоррупционного бюро Украины, считает законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" крупным комплексным законом, который вводит прозрачные правила игры и коренным образом изменяет подходы в отрасли. Мы собрали 5 главных цитат Семена Кривоноса о градостроительной реформе из его авторского материала "Реформа сферы градостроительства: мифы и реальность".

1. "Новый закон предлагает максимальную цифровизацию процессов, расширение возможностей Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ), в частности, в блокировании незаконного строительства еще на стадии его проектирования при загрузке проекта в систему. Неправильно определен класс последствий? Не загружено согласование органа охраны культурного наследия? Превышен ли процент застройки? Система не упустит. Именно так, без оценочного суждения чиновника, без возможности договориться с ним. Единственный путь подать документы – устранить нарушения и выполнить требования законодательства".

2. "Закон требует загружать все документы в ЕГЭСБ в цифровом формате, где исправить, подменить или отредактировать ничего невозможно. Система самостоятельно в автоматическом режиме по четко определенным алгоритмам и критериям рисков будет проверять их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства. Такой подход полностью исключает человеческий фактор, когда чиновник государственного органа или горсовета по результатам рассмотрения документов, руководствуясь коррупционными мотивами или по собственной некомпетентности принимает решение в пользу нечистого на руку застройщика".

3. "Законом вводится несколькоуровневая процедура контроля за соблюдением требований планирования территории. Во-первых, это выдача органами местного самоуправления (ОМС) градостроительных условий и ограничений (МУО), в которых должен быть обязательно указан полный перечень требований к будущему объекту строительства. Без указания таких сведений выдача таких МУО будет невозможна. Во-вторых, настроен многоуровневый контроль соблюдения требований градостроительной документации и исходных данных непосредственно при разработке проектной документации. Этот контроль будет осуществляться как автоматически программными средствами Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) при загрузке проекта, так и экспертными организациями. В третьих, у органов местного самоуправления всегда есть возможность признать строительство самочинным, если оно ведется с нарушениями ограничений, определенных документацией".

4. "Местная власть будет иметь право принимать решение о демонтаже незаконно построенных объектов. Таких полномочий не имел до сих пор ни один орган государственного архитектурно-строительного контроля в истории Украины. Действующая система, предусматривающая годы судебных проволочек, за время существования независимой Украины смогла обеспечить демонтаж только одного самовольно построенного объекта во Львове. При этом большое количество дел все еще находятся в судах, а там, где решения получены, они банально не выполняются. Теперь местное самоуправление получит реальную возможность обеспечивать законность в строительстве".

5. "Законом запрещено осуществление градостроительного контроля на объекте строительства уполномоченным лицом по градостроительному контролю в случае, если у такого лица и у субъекта хозяйствования, осуществляющего строительство объекта имеющиеся общие конечные бенефициарные владельцы. Это устраняет риски влияния заказчика на процесс проверки уполномоченным лицом. Частота проведения и объем проверок определяется на уровне законодательства. По результатам проверок загружается соответствующий акт подтверждающий реальное состояние объекта строительства. При выявлении нарушений в систему вносятся предписания, которые в случае их невыполнения являются основанием для не принятия объекта в эксплуатацию. Подобные процедуры контроля успешно работают в таких развитых странах как Япония, Новая Зеландия, Австралия, Китай, Чешская Республика. Похожая модель вводится в Великобритании, Франции".

Напомним, 6 марта Правительство назначило Семена Кривоноса новым директором НАБУ.

Ранее глава НАПК Александр Новиков сообщил, что законопроект о реформе градостроительства №5655 реализует антикоррупционную стратегию.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит "правила игры" в сфере градостроительства.

Ранее народный депутат Елена Шуляк основательно ответила всем критикам проекта №5655, объяснив, что главные бенефициары нового закона — общины, а в поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, насчитывающая более 800 общин по всей Украине.