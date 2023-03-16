Найгучніша реформа останнього року – реформа містобудування. Що про неї думає директор НАБУ

Семен Кривонос, який призначений новим директором Національного антикорупційного бюро України, вважає законопроект №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" великим комплексним законом, який запроваджує прозорі правила гри та докорінно змінює підходи у галузі. Ми зібрали 5 головних цитат Семена Кривоноса стосовно містобудівної реформи з його авторського матеріалу "Реформа сфери містобудування: міфи та реальність".

1. "Новий закон пропонує максимальну цифровізацію процесів, розширення можливостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), зокрема, у блокуванні незаконного будівництва ще на стадії його проектування під час завантаження проекту до системи. Неправильно визначено клас наслідків? Не завантажено погодження органу охорони культурної спадщини? Перевищено відсоток забудови? Система не пропустить. Саме так, без оціночного судження чиновника, без можливості з ним домовитися. Єдиний шлях подати документи – усунути порушення та виконати вимоги законодавства".

2. "Закон вимагає завантажувати усі документи до ЄДЕССБ у цифровому форматі, де виправити, підмінити чи відредагувати нічого неможливо. Система самостійно в автоматичному режимі за чітко визначеними алгоритмами та критеріями ризиків перевірятиме їх повноту, достовірність та відповідність вимогам законодавства. Такий підхід повністю виключає людський фактор, коли чиновник державного органу чи міськради за результатами розгляду документів, керуючись корупційними мотивами або через власну некомпетентність приймає рішення на користь нечистого на руку забудовника".

3. "Законом впроваджується кількарівнева процедура контролю за дотриманням вимог планування території. По-перше, це видача органами місцевого самоврядування (ОМС) містобудівних умов та обмежень (МУО), в яких мають бути обов'язково зазначені повний перелік вимог до майбутнього об'єкта будівництва. Без зазначення таких відомостей видача таких МУО буде неможливою. По-друге, налаштовано багаторівневий контроль за дотриманням вимог містобудівної документації та вихідних даних безпосередньо при розробленні проектної документації. Цей контроль буде здійснюватися як автоматично програмними засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) при завантаженні проекту, так і експертними організаціями. По-третє, у органів місцевого самоврядування завжди є можливість визнати будівництво самочинним, якщо воно ведеться з порушеннями обмежень, визначених документацією".

4. "Місцева влада матиме право приймати рішення про демонтаж незаконно збудованих обʼєктів. Таких повноважень не мав досі жоден орган державного архітектурно-будівельного контролю в історії України. Чинна система, яка передбачає роки судових тяганин, за час існування незалежної України змогла забезпечити демонтаж лише одного самочинно збудованого об'єкта у Львові. При цьому велика кількість справ досі перебувають в судах, а там, де рішення отримані, вони банально не виконуються. Відтепер місцеве самоврядування отримає реальну можливість забезпечувати законність у будівництві".

5. "Законом заборонено здійснення містобудівного контролю на об'єкті будівництва уповноваженою особою з містобудівного контролю у разі, якщо у такої особи та у суб'єкта господарювання, який здійснює будівництво об'єкта наявні спільні кінцеві бенефіціарні власники. Це усуває ризики впливу замовника на процес перевірки уповноваженою особою. Частота проведення та об'єм перевірок визначається на рівні законодавства. За результатами перевірок завантажується відповідний акт, який підтверджує реальний стан об'єкта будівництва. У разі виявлення порушень в систему вносяться приписи, які у разі їх невиконання є підставою для не прийняття об'єкта в експлуатацію. Подібні процедури здійснення контролю успішно працюють в таких розвинутих країнах як Японія, Нова Зеландія, Австралія, Китай, Чеська Республіка. Схожа модель запроваджується у Великобританії, Франції".

Нагадаємо, 6 березня Уряд призначив Семена Кривоноса новим директором НАБУ.

Раніше голова НАЗК Олександр Новіков повідомив, що законопроєкт про реформу містобудування №5655 реалізує антикорупційну стратегію.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №5655, який системно змінить "правила гри" у сфері містобудування.

Раніше народний депутат Олена Шуляк ґрунтовно відповіла усім критикам проєкту №5655, пояснивши, що головні бенефіціари нового закону — громади, а на підтримку законопроєкту виступила Всеукраїнська асоціація громад, що налічує понад 800 громад по всій Україні.