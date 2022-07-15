ЛУН рассказал, сколько нового жилья ввели в эксплуатацию за время войны

Начиная с 24 февраля, застройщики 39 новостроек Украины получили сертификаты о вводе в эксплуатацию своих очередей. В общей сложности за время войны сдали 385 000 м2 жилья.

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Об этом сообщает пресс-служба агенства недвижимости "ЛУН".

Рекордсменом стала Киевская область, где 6 жилых комплексов построили для инвесторов 97 900 квадратных метров жилья.

На втором месте — Львовская область, где во Львове 8 жилых комплексов получили долгожданные сертификаты на 67 700 м 2 , а с 3 жилыми комплексами в области вместе сдали 88 900 квадратов.

Юг, представленный Одесской областью, ввел в эксплуатацию 29 800 квадратных метров в трех жилых комплексах.

Какое состояние рынка новостроек сейчас?

"Количество инвестиционных сделок на первичном рынке все еще ощутимо ниже довоенного даже в "безопасных" регионах. Тем не менее, застройщики пытаются возвращаться к завершению строительства своих объектов во всех областях, где пока нет боевых действий", - отмечает Денис Судилковский, маркетинг-директор "ЛУН".

По его словам, государство также идет на уступки. Так, с 12 июля согласно постановлению Кабинета Министров №722, на весь период военного положения и еще 3 месяца после, разрешено вводить в эксплуатацию дома без выполнения части отделки фасадных работ и благоустройства.

"Таким образом получить ключи от нового жилья инвесторы смогут раньше, а сажать деревья, ставить скамейки и детские площадки, застройщик будет уже параллельно с ремонтами жителей", - объясняет эксперт.

Столичная строительная компания bUd development возобновила работу на строительных площадках. Застройщик также возобновил процесс передачи готовых квартир покупателям.