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ЛУН порахував, скільки нового житла ввели в експлуатацію за час війни
Починаючи з 24 лютого, забудовники 39 новобудов України отримали сертифікати про введення в експлуатацію своїх черг. Загалом за час війни здали 385 000 м2 житла.
Про це повідомляє пресслужба агенства нерухомості "ЛУН".
Рекордсменом стала Київська область, де 6 житлових комплексів разом збудували для інвесторів 97 900 квадратних метрів житла.
На другому місці — Львівська область, де в самому Львові 8 житлових комплексів отримали довгоочікувані сертифікати на 67 700 м2, а з 3 житловими комплексами в області разом здали 88 900 квадратів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Південь, представлений Одеською областю, ввів в експлуатацію 29 800 квадратних метрів у трьох житлових комплексах.
Який стан ринку новобудов зараз?
"Кількість інвестиційних угод на первинному ринку все ще відчутно нижча за довоєнну навіть у "безпечних" регіонах. Проте, забудовники пробують повертатись до завершення будівництва своїх об’єктів в усіх областях, де наразі немає бойових дій", - зазначає Денис Суділковський, маркетинг-директор "ЛУН".
За його словами, держава також йде на поступки. Так з 12 липня згідно з постановою Кабінету Міністрів №722, на весь період воєнного стану та ще 3 місяці після, дозволено вводити в експлуатацію будинки без виконання частини оздоблення фасадних робіт та благоустрою.
"Таким чином отримати ключі від нового житла інвестори зможуть раніше, а саджати дерева, ставити лавки й дитячі майданчики забудовник буде вже паралельно з ремонтами жителів", - пояснює експерт.
Зазначимо, столична будівельна компанія bUd development відновила роботу на будівельних майданчиках. Забудовник також вже поновив процес передачі готових квартир покупцям.