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Украинцы получили более 23,6 млрд грн кредитов по программе "єОселя" за два года
С момента запуска правительственной программы "єОселя" кредиты на общую сумму более 23,6 млрд грн получили 14 625 семей, сообщает Правительственный портал.
Сколько и кому кредитов выдано за неделю
За прошедшую неделю, со 2 по 6 декабря 2024 года, выдано 139 кредитов на общую сумму 251 млн. грн.
Среди получателей:
● 43 военнослужащих и силовиков;
● 15 медиков;
● 10 педагогов;
● 5 ученых;
● 51 семья без собственного жилья;
● 11 ВПЛ;
● 4 ветерана.
Как воспользоваться программой через "Дію"
Чтобы воспользоваться программой программой доступных кредитов "еселя" нужно:
- Зайти в "Дію".
- Щелкните "Услуги".
- Выбрать "єОселя".
- Заполнить заявку и выбрать банки.
- Подписать Дія. Підписом.
- Получить ответ от банков в "Дії" и приступить к оформлению ипотеки.
Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.
Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".
Ближайшие 5-6 месяцев финансирование популярной программы ипотеки "єОселя" будет осуществляться по оптимизированной схеме — 1 млрд грн ежемесячно или 600-700 кредитов.
Добавим, что ранее аналитики называли наиболее уязвимым местом государственной программы возможную нестабильность "єОсели" с точки зрения обеспечения средств.