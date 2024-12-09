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Недвижимость
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Украинцы получили более 23,6 млрд грн кредитов по программе "єОселя" за два года

Сколько кредитов на жилье получили украинцы за неделю
За прошедшую неделю выдано 139 кредитов

С момента запуска правительственной программы "єОселя" кредиты на общую сумму более 23,6 млрд грн получили 14 625 семей, сообщает Правительственный портал.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
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Сколько и кому кредитов выдано за неделю

За прошедшую неделю, со 2 по 6 декабря 2024 года, выдано 139 кредитов на общую сумму 251 млн. грн.

Среди получателей:

● 43 военнослужащих и силовиков;

● 15 медиков;

● 10 педагогов;

● 5 ученых;

● 51 семья без собственного жилья;

● 11 ВПЛ;

● 4 ветерана.

Фото 2 — Украинцы получили более 23,6 млрд грн кредитов по программе "єОселя" за два года

Как воспользоваться программой через "Дію"

Чтобы воспользоваться программой программой доступных кредитов "еселя" нужно:

  • Зайти в "Дію".
  • Щелкните "Услуги".
  • Выбрать "єОселя".
  • Заполнить заявку и выбрать банки.
  • Подписать Дія. Підписом.
  • Получить ответ от банков в "Дії" и приступить к оформлению ипотеки.

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Ближайшие 5-6 месяцев финансирование популярной программы ипотеки "єОселя" будет осуществляться по оптимизированной схеме — 1 млрд грн ежемесячно или 600-700 кредитов.

Добавим, что ранее аналитики называли наиболее уязвимым местом государственной программы возможную нестабильность "єОсели" с точки зрения обеспечения средств.

Автор:
Ольга Опенько