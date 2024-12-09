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Українці отримали понад 23,6 млрд грн кредитів за програмою "єОселя" за два роки
З моменту запуску урядової програми “єОселя” кредити на загальну суму понад 23,6 млрд грн отримали 14 625 родин, повідомляє Урядовий портал.
Скільки і кому кредитів видано за тиждень
За минулий тиждень, з 2 по 6 грудня 2024 року, видано 139 кредитів на загальну суму 251 млн грн.
Серед отримувачів:
● 43 військовослужбовці та силовики;
● 15 медиків;
● 10 педагогів;
● 5 науковців;
● 51 родина без власного житла;
● 11 ВПО;
● 4 ветерани.
Як скористатись програмою через "Дію"
Аби скористатись програмою програмою доступних кредитів "єОселя" потрібно:
- Зайти в "Дію".
- Натиснути "Послуги".
- Вибрати "єОселя".
- Заповнити заявку та вибрати банки.
- Підписати Дія.Підписом.
- Отримати відповідь від банків у "Дії" та розпочати оформлення іпотеки.
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Найближчі 5-6 місяців фінансування популярної програми іпотеки “єОселя” здійснюватиметься за оптимізованою схемою - 1 млрд грн щомісячно або ж 600-700 кредитів.
Додамо, що раніше аналітики називали найбільш вразливим місцем державної програмиможливу нестабільність "єОселі" з точки зору забезпечення коштів.