Українці отримали понад 23,6 млрд грн кредитів за програмою "єОселя" за два роки

З моменту запуску урядової програми “єОселя” кредити на загальну суму понад 23,6 млрд грн отримали 14 625 родин, повідомляє Урядовий портал.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Скільки і кому кредитів видано за тиждень

За минулий тиждень, з 2 по 6 грудня 2024 року, видано 139 кредитів на загальну суму 251 млн грн.

Серед отримувачів:

● 43 військовослужбовці та силовики;

● 15 медиків;

● 10 педагогів;

● 5 науковців;

● 51 родина без власного житла;

● 11 ВПО;

● 4 ветерани.

Як скористатись програмою через "Дію"

Аби скористатись програмою програмою доступних кредитів "єОселя" потрібно:

Зайти в "Дію".

Натиснути "Послуги".

Вибрати "єОселя".

Заповнити заявку та вибрати банки.

Підписати Дія.Підписом.

Отримати відповідь від банків у "Дії" та розпочати оформлення іпотеки.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Найближчі 5-6 місяців фінансування популярної програми іпотеки “єОселя” здійснюватиметься за оптимізованою схемою - 1 млрд грн щомісячно або ж 600-700 кредитів.

Додамо, що раніше аналітики називали найбільш вразливим місцем державної програмиможливу нестабільність "єОселі" з точки зору забезпечення коштів.