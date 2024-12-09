"єОселя": до програми доступної іпотеки приєднався ще один банк

До державної програми доступного іпотечного кредитування “єОселя” приєднався Радабанк. Відтепер українці можуть взяти житло в кредит в одній з 11 фінустанов.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія".

Там нагадали, що українці можуть оформити кредит з фіксованою ставкою 3% або 7% з першим внеском від 20%, а громадянам до 26 років — від 10%.

На сьогодні "єОселею" скористалося понад 14 тисяч родин, а сума виданих кредитів вже наближається до цифри у 23 мільярди гривень. Завдяки цій програмі дах над головою отримали більш ніж 8,5 тисяч дітей, а всього ж було прокредитовано 848 тисяч квадратних метрів.

Кредити за програмою видають Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, Bisbank і тепер – Радабанк.

Як оформити іпотеку?

Оформити доступну іпотеку за програмою "єОселя" можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:

у застосунку "Дія" перейти у розділ "Сервіси" та обрати "єОселя";

заповнити заяву та обрати уповноважений банк;

підписати необхідні документи за допомогою "Дія.Підпису";

після отримання в застосунку відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".

Найближчі 5-6 місяців фінансування популярної програми іпотеки “єОселя” здійснюватиметься за оптимізованою схемою - 1 млрд грн щомісячно або ж 600-700 кредитів.