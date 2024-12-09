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"єОселя": до програми доступної іпотеки приєднався ще один банк
До державної програми доступного іпотечного кредитування “єОселя” приєднався Радабанк. Відтепер українці можуть взяти житло в кредит в одній з 11 фінустанов.
Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія".
Там нагадали, що українці можуть оформити кредит з фіксованою ставкою 3% або 7% з першим внеском від 20%, а громадянам до 26 років — від 10%.
На сьогодні "єОселею" скористалося понад 14 тисяч родин, а сума виданих кредитів вже наближається до цифри у 23 мільярди гривень. Завдяки цій програмі дах над головою отримали більш ніж 8,5 тисяч дітей, а всього ж було прокредитовано 848 тисяч квадратних метрів.
Кредити за програмою видають Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк, Bisbank і тепер – Радабанк.
Як оформити іпотеку?
Оформити доступну іпотеку за програмою "єОселя" можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:
- у застосунку "Дія" перейти у розділ "Сервіси" та обрати "єОселя";
- заповнити заяву та обрати уповноважений банк;
- підписати необхідні документи за допомогою "Дія.Підпису";
- після отримання в застосунку відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".
Найближчі 5-6 місяців фінансування популярної програми іпотеки “єОселя” здійснюватиметься за оптимізованою схемою - 1 млрд грн щомісячно або ж 600-700 кредитів.