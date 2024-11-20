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Де в Україні найбільше видають іпотечних кредитів
Українські банки у вересні видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми “єОселя”. Майже всі кредити у вересні надано в межах цієї програми.
Про це свідчать дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба Національного банку України.
Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у вересні 2024 року скоротився порівняно з серпнем на 1,8%, а у порівнянні з вереснем попереднього року – на 0,6%.
Як наголошують у регуляторі, про видачу нової іпотеки у вересні поінформували 12 банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Крім того, середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні зросла до 8,3% річних з 8,2% у серпні.
Які області у лідерах за іпотечним кредитуванням
За даними НБУ, у регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у вересні видано:
- у місті Київ та Київській області (371 договір на загальну суму 714,8 млн грн, що становить 59,3% від загального обсягу);
- у Львівській області (38 договорів на 72,3 млн грн);
- в Одеській області (30 договорів на 47,9 млн грн);
- у Вінницькій області (25 договорів на 41,9 млн грн).
Зауважимо, за два роки роботи в умовах повномасштабної війни програма "єОселя" вже дала більший результат, ніж ринок іпотеки показав у 2021 році.
На сьогодні "єОселею" скористалося понад 14 тисяч родин, а сума виданих кредитів вже наближається до цифри у 23 мільярди гривень. Завдяки цій програмі дах над головою отримали більш ніж 8,5 тисяч дітей, а всього ж було прокредитовано 848 тисяч квадратних метрів.
Загалом у програмі вже акредитовано 89 забудовників та 10 банків-партнерів.
Найближчі 5-6 місяців фінансування популярної програми іпотеки “єОселя” здійснюватиметься за оптимізованою схемою - 1 млрд грн щомісячно або ж 600-700 кредитів.