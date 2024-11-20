Где в Украине больше всего выдают ипотечных кредитов

Украинские банки в сентябре выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд. грн. Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "єОселя". Почти все кредиты в сентябре предоставлены в рамках этой программы.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что объем предоставленных населению ипотечных кредитов в сентябре 2024 сократился по сравнению с августом на 1,8%, а по сравнению с сентябрем предыдущего года — на 0,6%.

Как отмечают в регуляторе, о выдаче новой ипотеки в сентябре проинформировали 12 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Кроме того, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре выросла до 8,3% годовых с 8,2% в августе.

Какие области в лидерах по ипотечному кредитованию

По данным НБУ, в региональном разрезе больше ипотечных кредитов в сентябре выдано:

в Киеве и Киевской области (371 договор на общую сумму 714,8 млн грн, что составляет 59,3% от общего объема);

во Львовской области (38 договоров на 72,3 млн. грн.);

в Одесской области (30 договоров на 47,9 млн. грн.);

в Винницкой области (25 договоров на 41,9 млн. грн).

Заметим, за два года работы в условиях полномасштабной войны программа "єОселя" уже дала больший результат, чем рынок ипотеки показал в 2021 году.

На сегодня "єОселя" воспользовалось более 14 тысяч семей, а сумма выданных кредитов уже приближается к цифре в 23 миллиарда гривен. Благодаря этой программе крышу над головой получили более 8,5 тысячи детей, а всего же было прокредитовано 848 тысяч квадратных метров.

Всего в программе уже аккредитовано 89 застройщиков и 10 банков-партнеров.

Ближайшие 5-6 месяцев финансирование популярной программы ипотеки "єОселя" будет осуществляться по оптимизированной схеме — 1 млрд грн ежемесячно или 600-700 кредитов.