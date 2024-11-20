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Где в Украине больше всего выдают ипотечных кредитов
Украинские банки в сентябре выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд. грн. Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "єОселя". Почти все кредиты в сентябре предоставлены в рамках этой программы.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Отмечается, что объем предоставленных населению ипотечных кредитов в сентябре 2024 сократился по сравнению с августом на 1,8%, а по сравнению с сентябрем предыдущего года — на 0,6%.
Как отмечают в регуляторе, о выдаче новой ипотеки в сентябре проинформировали 12 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре выросла до 8,3% годовых с 8,2% в августе.
Какие области в лидерах по ипотечному кредитованию
По данным НБУ, в региональном разрезе больше ипотечных кредитов в сентябре выдано:
- в Киеве и Киевской области (371 договор на общую сумму 714,8 млн грн, что составляет 59,3% от общего объема);
- во Львовской области (38 договоров на 72,3 млн. грн.);
- в Одесской области (30 договоров на 47,9 млн. грн.);
- в Винницкой области (25 договоров на 41,9 млн. грн).
Заметим, за два года работы в условиях полномасштабной войны программа "єОселя" уже дала больший результат, чем рынок ипотеки показал в 2021 году.
На сегодня "єОселя" воспользовалось более 14 тысяч семей, а сумма выданных кредитов уже приближается к цифре в 23 миллиарда гривен. Благодаря этой программе крышу над головой получили более 8,5 тысячи детей, а всего же было прокредитовано 848 тысяч квадратных метров.
Всего в программе уже аккредитовано 89 застройщиков и 10 банков-партнеров.
Ближайшие 5-6 месяцев финансирование популярной программы ипотеки "єОселя" будет осуществляться по оптимизированной схеме — 1 млрд грн ежемесячно или 600-700 кредитов.