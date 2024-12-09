“єОселя”: к программе доступной ипотеки присоединился еще один банк

К государственной программе доступного ипотечного кредитования “єОселя” присоединился Радабанк. Теперь украинцы могут взять жилье в кредит в одном из 11 финучреждений.

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Об этом сообщает пресс-служба приложения "Дія".

Там напомнили, что украинцы могут оформить кредит с фиксированной ставкой 3 или 7% с первым взносом от 20%, а гражданам до 26 лет — от 10%.

На сегодня "єОселей" воспользовалось более 14 тысяч семей, а сумма выданных кредитов уже приближается к цифре в 23 миллиарда гривен. Благодаря этой программе крышу над головой получили более 8,5 тысячи детей, а всего же было прокредитовано 848 тысяч квадратных метров.

Кредиты по программе выдают Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк, Bisbank и теперь – Радабанк.

Как оформить ипотеку?

Оформить доступную ипотеку по программе "Еселя" можно через приложение "Дія". Для этого нужно:

в приложении "Дія" перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "єОселя";

заполнить заявление и избрать уполномоченный банк;

подписать необходимые документы с помощью "Дія.Підпис";

После получения в приложении ответа от уполномоченного банка можно приступать к оформлению ипотеки.

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Ближайшие 5-6 месяцев финансирование популярной программы ипотеки "єОселя" будет осуществляться по оптимизированной схеме — 1 млрд грн ежемесячно или 600-700 кредитов.