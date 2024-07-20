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Украинский стартап построил в Киевской области первый 3D-печатный дом
Украинская технологическая стартап-компания 3D UTU создала первый в Украине дом с помощью 3D-принтера. Это жилье было построено для семьи украинского воина Ярослава Березова, погибшего в боях за Бахмут в 2022 году.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Новый дом имеет площадь 130 квадратных метров и был возведен за рекордно короткий срок — всего 58 моточасов (двое суток непрерывной работы 3D-принтера). Эта технология позволила не только быстро построить новое жилье, но и сделать его энергоэффективным и экологичным.
"Такое строительство — это не только о скорости и экономичности. Эта технология также дает возможность возводить энергоэффективные и более экологичные дома. Это делает ее еще более актуальной для Украины, которая стремится к устойчивому развитию после войны", — написал он.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Федоров сообщил, что предыдущее здание семьи в Ирпене было разрушено российскими оккупантами во время вторжения в 2022 году. Жена и дети погибшего героя получили новое жилье бесплатно.
Смогут ли 3D-принтеры помочь в восстановлении жилья и инфраструктуры в Украине
Фактически украинское законодательство не содержит запрета на использование такой технологии в строительстве. Но при этом соответствующие смеси ("чернила"), применяемые в 3D-печати, должны отвечать требованиям.
Чтобы пользоваться этой технологией для строительства жилья, в будущем нужно будет адаптировать акт под процессы использования строительных 3D-принтеров в Украине. Речь идет о Государственных строительных нормах (ДБН). Фактически этот документ регулирует технический аспект строительства в нашей стране.
Преимущества использования 3D-принтеров:
- быстрота и точность строительства объекта;
- понижение стоимости рабочей силы в процессе строительства;
- уменьшение отходов строительства, возможность их переработки и последующего использования;
- экологичность.
Добавим, в конце весны 2023 во Львове начали возводить начальную школу с помощью строительного 3D-принтера. Такой масштабный проект в первый раз реализуют в Украине. В одноэтажном здании на 506 кв. планировалось разместить классы, учительскую, санузлы и инклюзивное пространство. Строительство стен длилось пять недель, после чего принтер был демонтирован.