Украинский стартап построил в Киевской области первый 3D-печатный дом

Украинская технологическая стартап-компания 3D UTU создала первый в Украине дом с помощью 3D-принтера. Это жилье было построено для семьи украинского воина Ярослава Березова, погибшего в боях за Бахмут в 2022 году.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Новый дом имеет площадь 130 квадратных метров и был возведен за рекордно короткий срок — всего 58 моточасов (двое суток непрерывной работы 3D-принтера). Эта технология позволила не только быстро построить новое жилье, но и сделать его энергоэффективным и экологичным.

"Такое строительство — это не только о скорости и экономичности. Эта технология также дает возможность возводить энергоэффективные и более экологичные дома. Это делает ее еще более актуальной для Украины, которая стремится к устойчивому развитию после войны", — написал он.

Федоров сообщил, что предыдущее здание семьи в Ирпене было разрушено российскими оккупантами во время вторжения в 2022 году. Жена и дети погибшего героя получили новое жилье бесплатно.

Смогут ли 3D-принтеры помочь в восстановлении жилья и инфраструктуры в Украине

Фактически украинское законодательство не содержит запрета на использование такой технологии в строительстве. Но при этом соответствующие смеси ("чернила"), применяемые в 3D-печати, должны отвечать требованиям.

Чтобы пользоваться этой технологией для строительства жилья, в будущем нужно будет адаптировать акт под процессы использования строительных 3D-принтеров в Украине. Речь идет о Государственных строительных нормах (ДБН). Фактически этот документ регулирует технический аспект строительства в нашей стране.

Преимущества использования 3D-принтеров:

быстрота и точность строительства объекта;

понижение стоимости рабочей силы в процессе строительства;

уменьшение отходов строительства, возможность их переработки и последующего использования;

экологичность.

Добавим, в конце весны 2023 во Львове начали возводить начальную школу с помощью строительного 3D-принтера. Такой масштабный проект в первый раз реализуют в Украине. В одноэтажном здании на 506 кв. планировалось разместить классы, учительскую, санузлы и инклюзивное пространство. Строительство стен длилось пять недель, после чего принтер был демонтирован.