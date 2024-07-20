Український стартап збудував на Київщині перший 3D-друкований будинок

Українська технологічна стартап-компанія 3D UTU, створила перший в Україні будинок за допомогою 3D-принтера. Це житло було побудоване для родини українського воїна Ярослава Березова, який загинув у боях за Бахмут у 2022 році.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Новий будинок має площу 130 квадратних метрів і був зведений за рекордно короткий термін - всього 58 мотогодин (дві доби безперервної роботи 3D-принтера). Ця технологія дозволила не тільки швидко збудувати нове житло, але й зробити його енергоефективним та екологічним.

"Таке будівництво — це не тільки про швидкість та економічність. Ця технологія також дає можливість зводити енергоефективні та більш екологічні будинки. Це робить її ще більш актуальною для України, яка прагне до стійкого розвитку після війни", - написав він.

Федоров повідомив, що попередній будинок родини в Ірпені був зруйнований російськими окупантами під час вторгнення в 2022 році. Дружина та діти загиблого героя отримали нове житло безкоштовно.

Чи зможуть 3D-принтери допомогти у відновленні житла та інфраструктури в Україні

Фактично українське законодавство не містить заборони на використання такої технології у будівництві. Але при цьому відповідні суміші ("чорнила"), що застосовують у 3D-друку, мають відповідати вимогам.

Щоб користуватися цією технологією для зведення житла, в майбутньому потрібно буде адаптувати акт під процеси використання будівельних 3D-принтерів в Україні. Мова йде про Державні будівельні норми (ДБН). Фактично даний документ регулює технічний аспект будівництва в нашій країні.

Переваги від використання 3D-принтерів:

швидкість та точність будівництва об'єкту;

зниження вартості робочої сили у процесі будівництва;

зменшення відходів будівництва, можливість їх переробки та подальшого використання;

екологічність.

Додамо, наприкінці весни 2023 року у Львові почали зводити початкову школу за допомогою будівельного 3D-принтера. Такий масштабний проєкт вперше реалізують в Україні. В одноповерховій будівлі на 506 кв.м. планувалося розмістити класи, вчительську, санвузли та інклюзивний простір. Будівництво стін тривало п’ять тижнів, після чого принтер демонтували.