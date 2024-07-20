В центре столицы неизвестные снесли историческое здание

Вчера вечером на улице Александра Конисского в Киеве неизвестные снесли дом конца XIX века с помощью тяжелой строительной техники. По данным полиции, обстоятельства этого инцидента сейчас активно расследуются.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Информация о сносе поступила в полицию Киева вчера вечером. На место происшествия прибыла немедленно следственно-оперативная группа. Правоохранители установили местонахождение техники, которая использовалась для сноса, и изъяли ее. Решается вопрос об аресте этой техники.

По факту незаконного сноса исторического здания начато уголовное производство по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия.

Следователи Шевченковского управления полиции Киева проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяется выяснению лиц, причастных к незаконному сносу здания.

За три месяца весны демонтажные бригады КП "Киевблагоустройство" убрали с улиц столицы около 800 незаконно установленных элементов благоустройства, которые размещались без разрешительных документов.

Больше всего демонтировали сезонные временные сооружения – более 400, а также около 265 временных сооружений и МАФов и 119 других незаконно размещенных элементов благоустройства.