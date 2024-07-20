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В центре столицы неизвестные снесли историческое здание
Вчера вечером на улице Александра Конисского в Киеве неизвестные снесли дом конца XIX века с помощью тяжелой строительной техники. По данным полиции, обстоятельства этого инцидента сейчас активно расследуются.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Информация о сносе поступила в полицию Киева вчера вечером. На место происшествия прибыла немедленно следственно-оперативная группа. Правоохранители установили местонахождение техники, которая использовалась для сноса, и изъяли ее. Решается вопрос об аресте этой техники.
По факту незаконного сноса исторического здания начато уголовное производство по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Следователи Шевченковского управления полиции Киева проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства происшествия. Особое внимание уделяется выяснению лиц, причастных к незаконному сносу здания.
За три месяца весны демонтажные бригады КП "Киевблагоустройство" убрали с улиц столицы около 800 незаконно установленных элементов благоустройства, которые размещались без разрешительных документов.
Больше всего демонтировали сезонные временные сооружения – более 400, а также около 265 временных сооружений и МАФов и 119 других незаконно размещенных элементов благоустройства.