У центрі столиці невідомі знесли історичну будівлю

Вчора ввечері на вулиці Олександра Кониського у Києві невідомі особи знесли будинок кінця XIX століття за допомогою важкої будівельної техніки. За даними поліції, обставини цього інциденту зараз активно розслідуються.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Інформація про знесення надійшла до поліції Києва вчора ввечері. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили місцезнаходження техніки, що використовувалася для знесення, та вилучили її. Наразі вирішується питання щодо арешту цієї техніки.

За фактом незаконного знесення історичної будівлі розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

Слідчі Шевченківського управління поліції Києва проводять першочергові слідчі дії та встановлюють всі обставини події. Особлива увага приділяється з'ясуванню осіб, причетних до незаконного знесення будівлі.

Додамо, за три місяця весни демонтажні бригади КП "Київблагоустрій" прибрали з вулиць столиці близько 800 незаконно встановлених елементів благоустрою, що розміщувалися без дозвільних документів.

Найбільше демонтували сезонні тимчасові споруди – понад 400, а також близько 265 тимчасових споруд і МАФів та 119 інших незаконно розміщених елементів благоустрою.