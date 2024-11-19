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В Киеве на Подоле возобновляют строительство ЖК "Рихерт&Парк": обустроят парк и культурно-спортивный центр
Компания A Development возобновляет реализацию флагманского проекта Рихерт&Парк в Подольском районе Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что в связи с сегодняшними вызовами на рынке первичной недвижимости, девелопер решил переосмыслить концепцию проекта.
Сообщается, что площадь застройки в пределах ул. Нижнеюрковская, Кирилловская и Мыльного переулка сократится почти на 40 тыс. кв. м. На новом участке будет обустроен парк площадью 5,85 га с культурно-спортивным центром.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В настоящее время А Девелопмент находится на завершающем этапе подписания меморандума с городом, где зафиксированы обязательства компания, среди которых:
- инвестиции в размере 40 000 000 грн в реновацию общеобразовательного учреждения, избранного местным сообществом;
- соблюдение предельных ограничений высотности проекта согласно ранее достигнутых договоренностей с местными жителями во время общественных слушаний относительно реализации указанного проекта;
- реализация меценатского проекта по устройству общедоступного вертикального парка в ареале склонов горы Юрковица с прогулочными зонами и смотровыми террасами, который останется на балансе КО "КиевЗеленБуд" для надлежащего ухода, сохранения и развития зеленой зоны для общества;
- проведение комплекса реставрационных работ памятников архитектуры по которым девелопер подписал охранные договоры;
- проведение комплекса работ по благоустройству прилегающей к участку строительства территории.
Пока же, до подписания меморандума, возобновление строительных работ предусмотрено исключительно в пределах очередей, где предельная высота домов не превышает отметку 27 метров, относительно которых девелопер имеет полный пакет разрешительной документации, а именно строительство будет продолжаться параллельно с реставрацией памятников архитектуры.
Про "Рихерт&Парк"
Это второй после A-Station уникальный для Киева проект реновации. Команда A Development, работающая в тесной связи с подольским сообществом, ведущими архитекторами современной реставрации исторических построек, уверяет: завод Рихерта на Подоле больше не будет заброшенным. Будущий жилой квартал будет удачно вписан в местность и будет иметь уютный парк с небольшим озером.
Застройщик обещает сохранить памятники архитектуры, поэтому имеющиеся здания старого завода будут превращены в многофункциональный комплекс с прогулочной зоной, магазинами, кафе, фитнес-центром, детскими садами и офисами.
В компании убеждают, что этот проект – пример международной практики, когда сохраняется внешний вид завода, а в интерьере строится новый каркас с учетом фактуры кирпичных стен. Все поврежденные архитектурные элементы на фасадах будут восстановлены с желтым первоначальным цветом кирпича.
Напомним, девелоперская компания UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого заморозила до конца войны строительство жилого квартала на месте бывшего завода "Большевик" в Киеве.