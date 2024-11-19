У Києві на Подолі відновлюють будівництво ЖК "Ріхерт&Парк": облаштують парк та культурно-спортивний центр

Компанія A Development відновлює реалізацію флагманського проєкту Ріхерт&Парк у Подільському районі Києва.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що у звʼязку із викликами сьогодення на ринку первинної нерухомості, девелопер вирішив переосмислити концепцію проєкту.

Повідомляється, що площа забудови в межах вул. Нижньоюрківська, Кирилівська і Мильного провулка скоротиться майже на 40 тис. кв. м. На новосформованій ділянці буде облаштовано парк площею 5,85 га з культурно-спортивним центром.

Наразі А Девелопмент знаходиться на завершальному етапі підписання меморандуму з містом, де зафіксовані зобовʼязання компанія, з-поміж яких:

інвестиції у розмірі 40 000 000 грн в реновацію загально-освітьного закладу, обраного місцевою громадою;

дотримання граничних обмежень висотності проєкту, згідно раніше досягнутих домовленностей з місцевими мешканцями під час громадських слухань щодо реалізації зазначеного проєкту;

реалізація меценатського проєкту з улаштування загальнодоступного вертикального парку в ареалі схилів гори Юрковиця із прогулянковими зонами та оглядовими терасами, який лишиться на балансі КО "КиївЗеленБуд" для належного догляду, збереження та розвитку зеленої зони для громади;

проведення комплексу реставраційних робіт памʼяток архітектури щодо яких девелопер підписав охоронні договори;

проведення комплексу робіт із благоустрою прилеглої до ділянки будівництва території.

Наразі ж, до підписання меморандуму, поновлення будівельних робіт передбачено виключно в межах черг, де гранична висота будинків не перевищує відмітку 27 метрів, щодо яких девелопер має повний пакет дозвільної документації, а саме будівництво триватиме паралельно із реставрацією памʼяток архітектури.

Про "Ріхерт&Парк"

Це другий після A-Station унікальний для Києва проєкт реновації. Команда A Development, що працює в тісному зв'язку з подільскою спільнотою, провідними архітекторами сучасної реставрації історичних будівель, запевняє: завод Ріхерта на Подолі більше не буде занедбаним. Майбутній житловий квартал буде вдало вписаний в місцевість та матиме затишний парк із невеликим озером.

Забудовник обіцяє зберегти пам’ятки архітектури, тому наявні будівлі старого заводу будуть перетворені в багатофункціональний комплекс з зоною для прогулянок, магазинами, кафе, фітнес-центром, дитячими садками та офісами.

У компанії переконують, що цей проєкт – це приклад міжнародної практики, коли зберігається зовнішній вигляд заводу, а в інтер’єрі будується новий каркас з урахуванням фактури цегляних стін. Усі пошкоджені архітектурні елементи на фасадах будуть відновлені з початковим жовтим кольором цегли.

Нагадаємо, девелоперська компанія UDP Андрія Іванова і Василя Хмельницького заморозила до кінця війни будівництво житлового кварталу на місці колишнього заводу "Більшовик" у Києві.