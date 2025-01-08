Война повлекла за собой развитие глемпингов в Украине: их количество стремительно растет

В Украине по состоянию на декабрь 2024 года в стране работает около 100 городков глемпинга – кемпинга с удобствами. Еще год назад было 72.

Несмотря на сложные вызовы, с которыми столкнулась сфера гостеприимства в Украине, с начала полномасштабного вторжения, рынок глэмпинга демонстрирует годовой прирост в 20%. В общей сложности количество локаций для отдыха с удобствами на природе возросло почти в 2,5 раза за время войны – с 40 до 93.

Об этом заявил в комментарии Delo.ua CCO&co-founder компании Glamping UA Андрей Родкин, комментируя итоги Всеукраинской конференции по глемпинг-бизнесу.

Темпы роста количества глемпинг-городков в Украине, 2019-2025 гг. Инфографика: Glamping UA

По его словам, сразу несколько факторов влияют на рост количества глемпинг-городков в Украине, которые полноценно начали развиваться как рынок во время пандемии, начиная с 2020-го. Во-первых, на такой формат отдыха есть большой спрос со стороны внутреннего туризма:

это спрос на уединение, отдых подальше от городов с воздушными тревогами и ежедневными стрессами,

новый тип отдыха,

общемировой тренд на экологический "бутиковый" отдых на смену большим сетевым гостиницам,

закрытые границы и исследование возможностей отдыха в Украине.

"Во-вторых, есть интерес со стороны глемперьеров (владельцев глемпингов), и он связан не только с удовлетворением растущего спроса, который сейчас превышает предложение. Это в первую очередь быстрая окупаемость бизнеса (3-5 лет), сравнительно небольшие капитальные инвестиции для входа в него, а также возможность перевозки глемов в другое место в случае опасности или если проект не "залетел" так, как этого ожидал владелец", — объяснил Родкин.

В то же время полномасштабное вторжение существенно повлияло на рынок глемпингов - он понес немалые потери. В 2022 году было уничтожено, повреждено или перемещено по меньшей мере 10 глемпинг-городков, работавших или готовившихся к открытию в 2022 — в частности, это и известные локации — глемпинг в Добропарке на Киевщине (возобновил работу в 2024 под брендом Prozori Dobropark ), гостиницы "Шишкин" в Черниговской области (возобновил работу в 2023). А глемпинг "Козы и матросы" от сети "Черноморка" из-за угрозы пришлось релоцировать в Молдову.

Отрасль, которая выстрелила в 2021 и обещала рост по меньшей мере вдвое в 2022, сильно замедлила рост. Однако сейчас начала восстанавливаться быстрыми темпами.

По данным Glamping UA в тройку регионов, лидирующих по количеству глемпинг-городков:

Ивано-Франковская область — 20 городков,

Киевская – 18,

Львовская – 16.

Однако и в восточных, и южных регионах, ближе к линии фронта, также открываются и работают глемпинг-городки — в частности, в Николаевской области - Prozori.Tyligul (открылся в 2024), Protych Camp , в Одесской — глемпинг " Минималист ", " Мандра Лавандия ” , Ойстервиль (открылся в 2024), в Днепропетровской - Oblaka , Kodaky Glamping.